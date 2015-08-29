Лига 1. «Лион» громит «Кан»

Завершилась встреча четвертого тура Лиги 1, в которой «Кан» принимал «Лион».

«Лион», не очень удачно начавший этот сезон, сполна отыгрался на «Кане» за неудачи в прошлых матчах. Особенно отвел душу Набиль Фекир, который сделал в этой игре хет-трик. Довершил разгром Клаудио Бове – 0:4, и «Лион» набирает семь очков.

Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур.

Кан (Кан) – Лион (Лион) – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Фекир, 19; 0:2 – Фекир, 44; 0:3 – Фекир, 58; 0:4 – Бове, 87.

Удаления: Да Силва, 74.