Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ван дер Сар: «Вечер в Москве был ярчайшим моментом всей моей карьеры футболиста»

Ван дер Сар: «Вечер в Москве был ярчайшим моментом всей моей карьеры футболиста»

28 августа 2015, 19:48

Легенда «Манчестер Юнайтед» вратарь Эдвин ван дер Сар считает, что «манкунианцы» и «Вольфсбург» поделят первые два места в группе B Лиги чемпионов, где также играют ЦСКА и ПСВ.

– Многие говорят, что в группе В команды очень близки по классу. Вы как бывший голкипер «МЮ» тоже считаете, что явных фаворитов в этой группе нет?

– И для ПСВ из моей родной Голландии, и для ЦСКА получить в соперники «Манчестер Юнайтед» – это серьезный вызов. «Юнайтед» считаю фаворитом группы. А для «МЮ» визит в Россию – это большие воспоминания. Если правильно понимаю, моя бывшая команда сыграет на том самом стадионе в «Лужниках», где в 2008 году выиграла финал Лиги чемпионов?

– Нет, «Лужники» сейчас на реконструкции. А играть будут либо в Химках, либо на «Локомотиве».

– В любом случае поездка в Москву навеет великолепные воспоминания на Кэррика, Руни и некоторых других футболистов, которые по-прежнему остались в команде. И на членов административного состава, которых в «МЮ» осталось с тех пор куда больше, чем игроков. Та победа была величайшим триумфом в жизни всех, кто в ней участвовал.

До сих пор помню, как вытащил последний пенальти, какими глазами обе команды – и мы, и «Челси» – на это смотрели... Этот вечер был ярчайшим моментом во всей моей не самой короткой карьере футболиста, и тот сэйв при встрече вспоминают все, с кем мы видимся. Для меня тот московский эпизод – настоящая фантастика.

«Вольфсбург» расцениваю как команду номер два в этой группе. Обладатель Кубка Германии, второе место в таком чемпионате, как бундеслига, – это очень, очень серьезно. Думаю, что ЦСКА и ПСВ будет сложно против таких соперников, как «МЮ» и «волки». Хотя однозначно заявлять, что «Вольфсбург» сильнее ЦСКА, я бы не стал. На поле может произойти все, что угодно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига чемпионов ЦСКА Манчестер Юнайтед ван дер Сар Эдвин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
6
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
Все новости
Все новости
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
19
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
В Госдуме отреагировали на продление бана российских команд от УЕФА
7 июня
2
Новое решение УЕФА по российским клубам в еврокубках
6 июня
33
Фото«Зенит» пошутил про защитника «Арсенала», не забившего решающий пенальти в финале ЛЧ
6 июня
9
Дасаев отреагировал на успехи Сафонова в «ПСЖ»
6 июня
3
Дюков ответил, что интереснее – суперфинал Кубка России или финал ЛЧ
6 июня
12
Роднина сказала, от чего зависит присуждение Сафонову госнаграды
5 июня
4
Карпин раскрыл, с кем смотрел финал Лиги чемпионов с участием Сафонова
4 июня
1
Семин: «Без Сафонова «ПСЖ» не выиграл бы столько трофеев»
4 июня
4
Александр Тихонов – о Сафонове: «Он не за Россию, а за французов играет»
3 июня
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+