Ван дер Сар: «Вечер в Москве был ярчайшим моментом всей моей карьеры футболиста»

Легенда «Манчестер Юнайтед» вратарь Эдвин ван дер Сар считает, что «манкунианцы» и «Вольфсбург» поделят первые два места в группе B Лиги чемпионов, где также играют ЦСКА и ПСВ.

– Многие говорят, что в группе В команды очень близки по классу. Вы как бывший голкипер «МЮ» тоже считаете, что явных фаворитов в этой группе нет?

– И для ПСВ из моей родной Голландии, и для ЦСКА получить в соперники «Манчестер Юнайтед» – это серьезный вызов. «Юнайтед» считаю фаворитом группы. А для «МЮ» визит в Россию – это большие воспоминания. Если правильно понимаю, моя бывшая команда сыграет на том самом стадионе в «Лужниках», где в 2008 году выиграла финал Лиги чемпионов?

– Нет, «Лужники» сейчас на реконструкции. А играть будут либо в Химках, либо на «Локомотиве».

– В любом случае поездка в Москву навеет великолепные воспоминания на Кэррика, Руни и некоторых других футболистов, которые по-прежнему остались в команде. И на членов административного состава, которых в «МЮ» осталось с тех пор куда больше, чем игроков. Та победа была величайшим триумфом в жизни всех, кто в ней участвовал.

До сих пор помню, как вытащил последний пенальти, какими глазами обе команды – и мы, и «Челси» – на это смотрели... Этот вечер был ярчайшим моментом во всей моей не самой короткой карьере футболиста, и тот сэйв при встрече вспоминают все, с кем мы видимся. Для меня тот московский эпизод – настоящая фантастика.

«Вольфсбург» расцениваю как команду номер два в этой группе. Обладатель Кубка Германии, второе место в таком чемпионате, как бундеслига, – это очень, очень серьезно. Думаю, что ЦСКА и ПСВ будет сложно против таких соперников, как «МЮ» и «волки». Хотя однозначно заявлять, что «Вольфсбург» сильнее ЦСКА, я бы не стал. На поле может произойти все, что угодно.