В Ростове открыли памятник Виктору Понедельнику

Памятник знаменитому советскому футболисту Виктору Понедельнику был открыт у стадиона «Олимп 2» в Ростове-на-Дону в пятницу. В церемонии открытии памятника приняли участие сам Понедельник, заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, а также ветераны футбола, с которыми играл прославленный нападающий.

Понедельник, родившийся в 1937 году, будучи футболистом выступал за ростовские «Ростсельмаш» (1956-1958 гг) и СКА (1959-1965 гг). За сборную СССР провел 29 матчей, забив 20 мячей. Является чемпионом Европы 1960 года. В финале Евро-1960 забил победный гол в ворота команды Югославии.