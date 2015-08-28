Каборе: «Желаю «Кубани» возвратить свои позиции в чемпионате»

Полузащитник Шарль Каборе, перешедший из «Кубани» в «Краснодар», поблагодарил клуб за время, проведенное в стане желто-зеленых. Игрок отметил, что всегда блы честен перед партнерами и отдавал на поле все силы без остатка.



«Я хочу поблагодарить всю семью, которой для меня стала «Кубань», за невероятную поддержку на протяжении всех этих лет. Хочу выразить огромную благодарность товарищам по команде, медицинской службе, административному составу и персоналу базы за открытость и желание всегда прийти на помощь в любом вопросе, чего бы это ни касалось. С большим удовольствием я познакомился здесь с невероятными болельщиками – горячими, страстными и экстремально любящими свой клуб.



От всего сердца я говорю спасибо! Я всегда был честен, полностью и без остатка отдавал все силы на поле и всегда с гордостью носил цвета «Кубани». Сейчас настал момент двигаться дальше. Но для меня важно то, что я никогда о вас не забуду! Желаю «Кубани» возвратить свои позиции в чемпионате и провести успешный и зрелищный сезон!», – отметил хавбек.