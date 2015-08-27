Динь: «Гарсия сыграл важную роль в моем переходе в «Рому»

Защитник «Ромы» Люка Динь рассказал, как главный тренер команды Руди Гарсия повлиял на переход игрока в клуб:

«Конечно, возможность поработать с Гарсией сыграла важную роль. Мы три года вместе провели в «Лилле». Мне нравилось тренироваться с ним, кроме того, с тех пор я стал сильнее.

Моя первая встреча с ним? Мне было 16 с половиной, тогда я был в молодежной команде «Лилля» и мы играли тренировочный матч с основным составом. По-моему, Жервиньо тоже там был», – сказал Динь в интервью клубному телевидению.