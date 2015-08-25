Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фримпонг: «Получать деньги за секс – фантастическая работа»

Фримпонг: «Получать деньги за секс – фантастическая работа»

25 августа 2015, 21:12
22

Полузащитник «Уфы» Эммануэль Фримпонг рассказал, чем бы он хотел зарабатывать на жизнь, если бы не стал футболистом.

«Если бы не футбол, то стал бы порнозвездой», - говорит Фримпонг.

Впрочем, Эммануэль считает, что карьера футболиста не помеха карьере актера в фильмах для взрослых.

«После футбола еще не поздно этим заняться. Могу в открытую заявить, что, когда завяжу с футболом, возможно, буду получать деньги за секс. Это же фантастическая работа».

Еще одна мечта Фримпонга – завести семью.

«Вообще моя мечта – жениться на русской девушке и иметь от нее детей. Моя нынешняя девушка из Ганы, но в будущем все может измениться».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Уфа Фримпонг Эммануэль
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1440526698
Господи, что за человек то?XD
Ответить
angol43
1440530222
Еще один идиот в РФПЛ.
Ответить
DATS
1440530762
похоже нет больше у Фримпонга "девушки изганы"
Ответить
FCSM 06
1440531590
Хочет своего окунечка в русский аквариум запустить)))
Ответить
nikita-negr
1440537135
А интересно за секс с женщинами или мужиками он хочет сниматься?а то как-то в одной из игр он кого то там за писюн теребил.))))))а так прикольный чувак покруче Дзюбиньо выдаёт))))))
Ответить
nim-
1440537747
Мы можем этого не признавать сколько угодно, но все-таки потрахаться и получить за это деньги - это действительно фантастически. :D
Ответить
firewing
1440565333
Проститутка - фантастическая профессия!
Ответить
SuperDeco
1440565698
Все из африки такие глупые
Ответить
scooter67
1440571348
Вы вообще о*уели такие новости выставлять? Тут же могут быть и 12-летние дети! На "Соккере" до такого не опускались. Моральные ур*ды, заразились от своих "партнеров".
Ответить
Алекc
1440615094
Вот идиотизм... зачем такие новости на самом деле выставлять? это уже 18+.
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
4
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
6
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
6
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
6
Все новости
Все новости
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
3
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
1
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
4
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
6
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
6
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
2
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
16
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
9
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
14
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
8
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 18:40
4
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
Вчера, 18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
Вчера, 17:51
5
Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»
Вчера, 17:47
1
Карседо высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 17:30
5
Шварц одним словом описал Овечкина
Вчера, 17:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+