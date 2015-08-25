Фримпонг: «Получать деньги за секс – фантастическая работа»

Полузащитник «Уфы» Эммануэль Фримпонг рассказал, чем бы он хотел зарабатывать на жизнь, если бы не стал футболистом.

«Если бы не футбол, то стал бы порнозвездой», - говорит Фримпонг.

Впрочем, Эммануэль считает, что карьера футболиста не помеха карьере актера в фильмах для взрослых.

«После футбола еще не поздно этим заняться. Могу в открытую заявить, что, когда завяжу с футболом, возможно, буду получать деньги за секс. Это же фантастическая работа».

Еще одна мечта Фримпонга – завести семью.

«Вообще моя мечта – жениться на русской девушке и иметь от нее детей. Моя нынешняя девушка из Ганы, но в будущем все может измениться».