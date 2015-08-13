При Симеоне «Атлетико» выручил за продажи игроков почти 284 миллиона

Мадридский "Атлетико" за время работы в команде главного тренера Диего Симеоне с 2012 года выручил от продаж и аренд футболистов 283,85 миллиона евро.

Рекордную сумму за последние три года «матрасники» получили за трансфер нападающего Радамеля Фалькао в «Монако» – 60 миллионов евро.

Прошлым летом «Атлетико» продал в «Челси» форварда Диего Косту и защитника Филипе Луиса на общую сумму в 58 миллионов.

Совсем недавно «Барселона» заплатила 34 миллиона евро за трансфер хавбека Арда Турана, кроме того, еще 7 миллионов «Атлетико» может получить за этот переход в виде бонусов.