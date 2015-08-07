Кержаков заявлен за «Зенит-2»

Нападающий Александр Кержаков был заявлен за «Зенит-2» , для участия в первенсте ФНЛ. В соответствии с регламентирующими документами ФНЛ и РФПЛ, он сможет играть и за первую команду в Премьер-лиге.

Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка России в составе «Зенита», обладателем Кубка и Суперкубка Испании и Кубка УЕФА в составе «Севильи», а также бронзовым призером Чемпионата Европы-2008 в составе сборной России. За национальную команду он провел 89 матчей, в которых забил 30 голов.

Напомним, что ранее за «Зенит-2» был заявлен родной брат Александра вратарь Михаил Кержаков.