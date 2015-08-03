Калачев: «Могилевец реально может расти»

Многолетний лидер «Ростова» Тимофей Калачев в эфире «НТВ-ПЛЮС» поделился мнением о своем партнере Павле Могилевце, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту»,





«У него светлая голова. Он думающий футболист. Все делает быстро: отдает передачи, обостряет... Парень реально может расти», - заявил белорус. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!