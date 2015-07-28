Карпин: «Игроков из Испании и «Спартака-2» не будет, забудьте про это»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин сообщил, что в его команде точно не будет игроков из Испании и «Спартака-2». До прихода в «Торпедо» Карпин возглавлял «Спартак» и испанскую «Мальорку». Специалист добавил, что на этой неделе команду ждет усиление.



«Из Испании игроков точно не будет, а в «Спартаке-2» и вовсе зарплаты самые большие в ФНЛ. Забудьте про это. Наметки есть, на этой неделе появятся люди. Селекционеры работают. Будут футболисты, которые сильнее нынешних», - цитирует Карпина официальный сайт ФНЛ.



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