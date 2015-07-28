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  • Карпин: «Игроков из Испании и «Спартака-2» не будет, забудьте про это»

Карпин: «Игроков из Испании и «Спартака-2» не будет, забудьте про это»

28 июля 2015, 00:06
11

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин сообщил, что в его команде точно не будет игроков из Испании и «Спартака-2». До прихода в «Торпедо» Карпин возглавлял «Спартак» и испанскую «Мальорку». Специалист добавил, что на этой неделе команду ждет усиление.

«Из Испании игроков точно не будет, а в «Спартаке-2» и вовсе зарплаты самые большие в ФНЛ. Забудьте про это. Наметки есть, на этой неделе появятся люди. Селекционеры работают. Будут футболисты, которые сильнее нынешних», - цитирует Карпина официальный сайт ФНЛ.

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Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ ФНЛ Армавир Карпин Валерий
Комментарии (11)
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серИт
1438031701
карпова уже тролят пи здец как
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EVM
1438032048
Карпин хочет, чтобы ему подобрали таких футболистов, которые будут играть за хлеб.
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KoValery
1438033996
Улисс отправит обратно в Армению?
Ответить
Небомбардир
1438049177
А какой Эдиот пойдет к нему?
Ответить
112910415
1438050302
всё будет хорошо!
Ответить
ABir
1438054532
О Торпедо Армавир пишут уже больше, чем о многих клубах РФПЛ. И это заслуга Карпина! Удачи ему и Торпедо!
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sir_Alex
1438059379
Мы даже не думали об этом
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Chuyskiy Spartanec
1438063703
Армавирское Торпедо - хедлайнером стало, с приходом Валеры :)))
Ответить
shinnik
1438063971
Сычёв ,Булыкин и Филимон?
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brat070
1438071500
Пусть с низов Валерон покажет чо умеет. А хэдлайнер он однозначно ))
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