Фримпонг: «Мама хотела, чтобы я приехал домой»

Полузащитник "Уфы" Эммануэль Фримпонг рассказал о реакции родственников на инцидент, произошедший с ним в гостевом матче первого тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2). Ганец, поддавшись на провокацию фанатов "Спартака", показал неприличный жест трибунам и был удален с поля. Игроку грозит дисквалификация на два-четыре матча:





"Ситуация очень плохая, и реакция моя была очень плохой, должен это признать. Сейчас я уже в порядке и надеюсь, что подобное никогда не повторится. Не важно, что вы белые, а я черный, страшно, что такое может происходить в 2015 году. Конечно, после игры я думал, что надо было расслабиться и не показывать палец, но… это сложно. Во время матча ты напряжен, зашкаливают эмоции. Конечно, я плохо отреагировал, и не первый, кто так сделал. Но и вы поймите, неприятно, знаете, когда тебя называют обезьяной, хотя ты обезьяной не являешься.