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Фримпонг: «Мама хотела, чтобы я приехал домой»

21 июля 2015, 12:06
17

Полузащитник "Уфы" Эммануэль Фримпонг рассказал о реакции родственников на инцидент, произошедший с ним в гостевом матче первого тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2). Ганец, поддавшись на провокацию фанатов "Спартака", показал неприличный жест трибунам и был удален с поля. Игроку грозит дисквалификация на два-четыре матча:

"Ситуация очень плохая, и реакция моя была очень плохой, должен это признать. Сейчас я уже в порядке и надеюсь, что подобное никогда не повторится. Не важно, что вы белые, а я черный, страшно, что такое может происходить в 2015 году. Конечно, после игры я думал, что надо было расслабиться и не показывать палец, но… это сложно. Во время матча ты напряжен, зашкаливают эмоции. Конечно, я плохо отреагировал, и не первый, кто так сделал. Но и вы поймите, неприятно, знаете, когда тебя называют обезьяной, хотя ты обезьяной не являешься.
Мама звонила. Они была очень обеспокоена тем, что произошло. Она хотела, чтобы я приехал домой. Звонили и с родины, потому что это известие успело облететь весь мир. Но я уже не хочу об этом думать. Совсем не хочу", - приводит слова Фримпонга источник.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Уфа Фримпонг Эммануэль
Комментарии (17)
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spartach091
1437470396
ой расплакался,
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Летчик66
1437470480
Пи*дец. Сынок, представь, что ты в Армии. И никакой мамы тут нет, давай ка брат до конца, раз не захотел в Лондоне пахать.
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Miha
1437473846
Ой да задрали уже с этим расизмом! Расизм был есть и будет, так же как войны, нищета и болезни☝️ Так же удивляет то, что черные считают себя каким то уязвимым меньшинством, как геи, которых якобы постоянно оскорбляют. У черных уже давным-давно такие же права как у белых, не зря же они столько их добивались. Черные постоянно в каждом оскорблении сами ищут расистские подтексты, это неоднократно высмеивается чуть ли не в каждой комедии про негров. Так что считаю эти обиды слабостью чернокожих из за которых в Мире и существуют расисты. Если не обращать на это внимание, это станет ни кому не интересно☝️
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LOpp
1437476520
раздули же тему. малейшие намек на расизм и сразу же раздувают в скандал.
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Masimobelini
1437476810
Интересно,а у них в Гане дети друг друга не дразнили?
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maygli
1437477529
Просто не воспитанность, как одних, так и других.
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n272nm
1437479583
Фримпонг, давай досиданья :)))))) И потом, раз мама хочет, то какие могут быть вопросы?! На.уй из России!!!
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Бекиич
1437483884
Фримпонг как ты не поймешь ты играешь в самом отстойном чемпионате, уезжай на.рен отсюда!!!!!!!
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RAPer
1437487080
Терпила
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фанат джигурды
1437488495
ну это уже все границы переходит!!! играть не умею- дай пропиарюсь. этими слезами он показывает себя, не как взрослого профессионала
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