Поле в Саранске оценит специальная комиссия

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан заявил, что в ближайший вторник в Саранск отправится комиссия РФС и РФПЛ по проверке футбольных полей, которая оценит качество газона на стадионе «Старт». Возможно, основанием к этому послужила критика покрытия от главного тренера московского «Локомотива» Игоря Черевченко, чья команда проводила там игру первого тура РФПЛ против «Мордовии» (1:0).





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