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    Поле в Саранске оценит специальная комиссия

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан заявил, что в ближайший вторник в Саранск отправится комиссия РФС и РФПЛ по проверке футбольных полей, которая оценит качество газона на стадионе «Старт». Возможно, основанием к этому послужила критика покрытия от главного тренера московского «Локомотива» Игоря Черевченко, чья команда проводила там игру первого тура РФПЛ против «Мордовии» (1:0).
    Ближайшим матчем на «Старте» должен стать поединок 2-го тура чемпионата между «Уфой» и «Ростовом».

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    Источник: Р-Спорт

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    20.07.2015 14:34
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    Комментарии (9)
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    ave80
    1437392919
    Вовремя, блин... А перед чемпионатом не судьба стадионы объехать? Загадочная русская душа...
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    Fester_Addams
    1437395191
    обычно поле оценивают перед проведением матча, а не после...
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    andrefino13
    1437396979
    Даже через телик было видно,что трудно было всем на этом поле.Отскок не предсказуемый.
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    mihon_87
    1437397187
    чудят
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    alboro
    1437399783
    Началось
    Ответить
    wecunu
    1437405373
    Новая фишка взорвала интернет - с помощью этого средства можно затащить любую девку в постель! Вот сами почитайте, мною и друзьями проверенно неоднократно! вот сами почитайте - http://palutemu.gu.ma
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    mat73
    1437405660
    Ну что за беда прям, как Уфе играть, так проблемы со стадионами...
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    112910415
    1437412205
    ох, не к добру это
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    ologreds
    1694997582
    numo436160
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