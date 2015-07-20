Мейтин: «Возможно ли идентифицировать болельщика, оскорбившего Фримпонга? А как вы себе это представляете?»

Директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин отметил, что система видеонаблюдения на стадионах российской Премьер-Лиги не позволяет идентифицировать болельщика, который с трибуны оскорбляет игрока, как это произошло в ситуации с полузащитником «Уфы» Эммануэлем Фримпонгом во время матча с московским «Спартаком».



«Мы разбираемся в этой ситуации. Возможно ли идентифицировать оскорбившего по системе видеонаблюдения? А как вы себе это представляете? Речь же не о файере идет. Система работает так: когда на трибуне что-то зажигается, камера фокусирует это место», – прокомментировал ситуацию Мейтин.











