Мейтин: «Возможно ли идентифицировать болельщика, оскорбившего Фримпонга? А как вы себе это представляете?»

Директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин отметил, что система видеонаблюдения на стадионах российской Премьер-Лиги не позволяет идентифицировать болельщика, который с трибуны оскорбляет игрока, как это произошло в ситуации с полузащитником «Уфы» Эммануэлем Фримпонгом во время матча с московским «Спартаком».
«Мы разбираемся в этой ситуации. Возможно ли идентифицировать оскорбившего по системе видеонаблюдения? А как вы себе это представляете? Речь же не о файере идет. Система работает так: когда на трибуне что-то зажигается, камера фокусирует это место», – прокомментировал ситуацию Мейтин.
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Источник: ТАСС