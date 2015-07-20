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  • Мейтин: «Возможно ли идентифицировать болельщика, оскорбившего Фримпонга? А как вы себе это представляете?»

Мейтин: «Возможно ли идентифицировать болельщика, оскорбившего Фримпонга? А как вы себе это представляете?»

20 июля 2015, 10:44
243

Директор РФПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин отметил, что система видеонаблюдения на стадионах российской Премьер-Лиги не позволяет идентифицировать болельщика, который с трибуны оскорбляет игрока, как это произошло в ситуации с полузащитником «Уфы» Эммануэлем Фримпонгом во время матча с московским «Спартаком».


«Мы разбираемся в этой ситуации. Возможно ли идентифицировать оскорбившего по системе видеонаблюдения? А как вы себе это представляете? Речь же не о файере идет. Система работает так: когда на трибуне что-то зажигается, камера фокусирует это место», – прокомментировал ситуацию Мейтин.




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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Фримпонг Эммануэль
Комментарии (243)
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Блоссия
1437385239
Если такой болельщик был, то Фринпонг должен его опознать. Он же сам сказал, что жест адресовал конкретному человеку. Вот пусть и покажет, а дальше очная ставка. На секторе А1 нижние ряды легко по фамилиям проверить.
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Блоссия
1437385294
Если уж речь идет о расизме, то РФПЛ еще и этим случаем следует заняться. На конкурсе Мисс РФПЛ-2015 болельщица ЦСКА Ольга Кузькова взяла приз Мисс Обаяние. А вот на фотографиях Ольги и ее молодого человека, которые можно найти на ее страницах в соцсетях ( и нашли, и даже продублировали на сайте sports точка ru) выглядит она не так гламурно. Нацистские приветствия на соответствующем фоне, одобрящие комментарии под картинками о тех, кто хорошо горит в печах . Это она о евреях и \" х а ч а х\"... Вот такую нацистку и расистку выдвинул клуб ЦСКА на конкурс красоты ...
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makkie
1437388100
Глава КДК Артур Григорьянц сообщил \"СЭ\", что в рапорте делегата матча не отражено поведение болельщиков в отношении полузащитника \"Уфы\" Эммануэла Фримпонга. _______________________________________ Шах и мат!
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TihonAlt
1437388386
Блоссия правильно предлагает- пусть \"потерпевший\" укажет на того, кто ему крикнул и очная ставка. Наверняка (если такое было) кто-то с нижнего ряда, иначе он бы не услышал одно слово.
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BP
1437389596
А кто-нибудь еще кроме Фримпонга слышал или у него галлюцинации?
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n272nm
1437389636
Неграм следует перестать обижаться. Мало ли кто и что кричит. Белым игрокам тоже отнюдь не ласковые слова с трибун кричат и ничего. Никто не парится по этому поводу. Более того, даже если человек на трибуне \"ухает\" или кричит:\"обезьяна\" - в этом нет никакого нарушения закона. Ровно в том, когда показывают банан. Это обычные слова и фрукты. Так что любителям борьбы с расизмом стоит прикрыть свои рты. Тем паче, что вся эта шумиха - это ни что иное, как попытка отжать у России ЧМ 2018. Запад всегда этим занимался на протяжении столетий - строил козни против России. Это нужно четко понимать.
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ivan-serd
1437390156
Этот игрок дважды менял свои показания. Сначала типа вся трибуна ухала, потом только один человек. Не удивлюсь, если выяснится, что ничего не было, а он от досады показал жест и ищет оправдания.
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Дикий мужчина
1437390869
Спартачи, хватит позорить Россию !
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Великий ЦСКА Москва
1437390938
Если захотят найти найдут. Вот и узнаем есть ли желание у наших чиновников заняться расизмом со стороны фанатов спартака по отношению к Фримпонгу?
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Дикий мужчина
1437391181
Это всё тётка в красной шляпе виновата. Она громче всех ухала. Позор !
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