Навас: "Над предложением Бердыева не думал"

Новичок "Ростова" Сесар Навас прокомментировал свой переезд на берега Дона.



"У меня была встреча с главным тренером команды Курбаном Бердыевым. Он сказал, что будет и дальше работать здесь и хотел бы видеть в команде меня. Этого было достаточно, чтоб я приехал сюда. К тому же, контракт с "Рубином" заканчивался. Думаю, в новом сезоне у нас хорошие шансы выступить достойно. Знаю, что в прошлом году у "Ростова" имели место финансовые трудности. Это сказывалось на игре. Приняв коллектив в трудной ситуации, Бердыев лишний раз доказал, что является классным специалистом. Он поставил южанам игру, что позволило заслуженно сохранить место в РФПЛ", - сказал испанец.



В новой команде футболист может дебютировать в матче 1-го тура Чемпионата России против "Терека".



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