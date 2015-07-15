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Навас: "Над предложением Бердыева не думал"

15 июля 2015, 07:17
13

Новичок "Ростова" Сесар Навас прокомментировал свой переезд на берега Дона.

"У меня была встреча с главным тренером команды Курбаном Бердыевым. Он сказал, что будет и дальше работать здесь и хотел бы видеть в команде меня. Этого было достаточно, чтоб я приехал сюда. К тому же, контракт с "Рубином" заканчивался. Думаю, в новом сезоне у нас хорошие шансы выступить достойно. Знаю, что в прошлом году у "Ростова" имели место финансовые трудности. Это сказывалось на игре. Приняв коллектив в трудной ситуации, Бердыев лишний раз доказал, что является классным специалистом. Он поставил южанам игру, что позволило заслуженно сохранить место в РФПЛ", - сказал испанец.

В новой команде футболист может дебютировать в матче 1-го тура Чемпионата России против "Терека".

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Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Навас Сесар Бердыев Курбан
Комментарии (13)
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Pirboy71
1436936607
Молоток Цезарь!!!!
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rubinovyi2
1436938660
Удачи Цезарь в новом клубе!
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aMur
1436939828
Старая рубиновская гвардия собирается в Ростове.
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KAFA2525
1436940007
После первых 5-6 туров Ростов будет в 6-ке!!!
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Juventus21
1436942396
Бердыев ещё наведёт шороху с Ростовом.
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Pirboy71
1436942664
Ростову Сердара Азмуна, Виталия Дьякова, Янна М'Вила и конечно Саломона Рондона, команда будет воооооо!!!!!!!!!!!!
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New_Look
1436943238
Бердые не сманивает, Бердыев собирает своих...
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cska plus
1436944196
нечего тут думать, плохого не пожелает))
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Sergei 063KC
1436944391
Ростов усиливается.
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Jurij_Mar
1436951174
Удачи!
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