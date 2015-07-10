Филимонов будет играющим тренером "Долгопрудного"

Бывший голкипер московского "Спартака" и тульского "Арсенала" 41-летний Александр Филимонов будет играющим тренером голкиперов клуба второго дивизиона "Долгопрудный". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Тарас Воробель.

Прошлый сезон Филимонов начал в качестве играющего тренера в составе тульского "Арсенала", но после появления в команде словака Яна Мухи лишился места в составе и начал работу со второй командой клуба, а главный тренер "канониров" Дмитрий Аленичев, с которым Филимонов работал в Туле с 2011 года, рассказал, что у них разошлись мнения с профессиональной точки зрения.

