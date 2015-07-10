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Филимонов будет играющим тренером "Долгопрудного"

10 июля 2015, 19:53
24

Бывший голкипер московского "Спартака" и тульского "Арсенала" 41-летний Александр Филимонов будет играющим тренером голкиперов клуба второго дивизиона "Долгопрудный". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Тарас Воробель.
Прошлый сезон Филимонов начал в качестве играющего тренера в составе тульского "Арсенала", но после появления в команде словака Яна Мухи лишился места в составе и начал работу со второй командой клуба, а главный тренер "канониров" Дмитрий Аленичев, с которым Филимонов работал в Туле с 2011 года, рассказал, что у них разошлись мнения с профессиональной точки зрения.
"Мы уже давно знакомы с Александром, он выступал за клуб еще в 2011 году, когда команда играла на любительском уровне. Поэтому мы сразу связались с ним, когда узнали, что он ушел из "Арсенала". Мы ждали его обратно", - рассказал Воробель.

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Источник: ТАСС
Россия. Второй дивизион. Зона Запад ПФЛ Олимп-Долгопрудный Филимонов Александр
Комментарии (24)
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вoлгoдoн
1436547426
Что Лимпопо,что Долгопрудный..на ум приходит Шевченко)
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Тraumtanzеr
1436549866
Одна ошибка - вся карьера под откос.
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mat73
1436551607
Значит скоро и Долгопрудный выйдет сперва в ФНЛ, а потом и в РФПЛ. Филимонов непосредственно в этом поучаствует и поможжет)))
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cska1948
1436553982
Долгоиграющий Филимонов в Долгопрудном - логично!
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Cipolino
1436554519
Так он же из семейства руко[Соблюдайте правила ]х.
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Паша 1984
1436555381
Филя красава,любой после того гола от шевченко ,уехал бы из страны,а этот не опустил рук и спустя столько времени вернулся в премьер лигу)
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cergei1971
1436559670
Молодец!Не останавливается!развитие идет у человека!!!!Удачи!!!!!
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kkomov
1436560141
алименты детям платит или все прячется от детей как и аленичев?
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QL
1438437411
Получилось так, что тренировался у него. Тренер вратарей сильный, - рад, что вернулся:)
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Polilux
1475780593
Мож уже хватит? Всех денег ....... Ну старый уже.....
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