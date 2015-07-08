ПСЖ купил Траппа

Вратарь немецкого "Айнтрахта" Кевин Трапп перешел в парижский ПСЖ. Контракт немца с новым клубом рассчитан на пять лет. Французам за трансфер футболиста пришлось заплатить 9,5 миллионов евро - столько "Айнтрахт" еще не получал ни за одного своего игрока.



В минувшем сезоне Бундеслиги Трапп сыграл 22 матча и пропустил 35 мячей.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!