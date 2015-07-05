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    Анатолий Тимощук перешел в "Кайрат"

    Бывший футболист Зенита" Анатолий Тимощук стал игроком "Кайрата". Украинский полузащитник перешел в новый клуб в статусе свободного агента.

    Соглашение с капитаном сборной Украины рассчитано на полтора года. В карьере Тимощука алматинский "Кайрат" стал пятым клубом после луцкой "Волыни", донецкого "Шахтера", санкт-петербургского "Зенита" и мюнхенской "Баварии".

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    Источник: Sports.kz

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    05.07.2015 12:40
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    Комментарии347
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 18 июля 2015, 22:17

      сейчас самая борьба за попадания в шестерку,а тем нет !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Дауль 15 июля 2015, 12:31

      кайрат алга!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 7 июля 2015, 22:14

      Удачи Толику.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:23

      Удачи Тимощуку, не пропадет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      I_am_peaceful 6 июля 2015, 15:43

      Ну хоть не Окжетпес

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Nielsvangogh 6 июля 2015, 05:55

      Своим авторитетом будет привлекать молодежь Казахстана!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      weinmar 6 июля 2015, 05:15

      Каков контраст! Бавария и Кайрат.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 6 июля 2015, 05:06

      Зарабатывает на безбедную старость )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      footlover 6 июля 2015, 00:37

      И сколько же казахи смогут ему платить?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      Bizzy 5 июля 2015, 22:11

      А че в Волынь родную не вернулся? Вышинку потерял?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      sany14 > Bizzy 6 июля 2015, 03:05

      Зачем, если можно еще сбить бабла с глупеньких соседей.

      1
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      Рейтинг: +46

      Karakas > sany14 6 июля 2015, 10:05

      ты кого назвал глупыми, целую нацию что ли овца тупая

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      Рейтинг: +31

      sany14 > Karakas 6 июля 2015, 23:49

      Ну так да, до тебя что сразу не доходит что ты переспрашиваешь?

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      Рейтинг: +46

      Karakas > sany14 7 июля 2015, 21:56

      ты просто амеба

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      Рейтинг: +31

      sany14 > Karakas 8 июля 2015, 09:56

      Мне кажется это ты не слижком смышленный поскольку не можешь понять с первого раза.

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      Рейтинг: +46

      Karakas > sany14 8 июля 2015, 15:10

      короче говоря отдыхай таким как ты хоть в лоб хоть по лбу

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      Рейтинг: +31

      sany14 > Karakas 8 июля 2015, 15:18

      Ну вот ты и слился.

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      Рейтинг: +46

      Karakas > sany14 8 июля 2015, 17:17

      я ж говорю бивень есть бивень. за компом ты лев толстой, а деле член простой

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