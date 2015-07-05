Анатолий Тимощук перешел в "Кайрат"

сейчас самая борьба за попадания в шестерку,а тем нет !
Бывший футболист Зенита" Анатолий Тимощук стал игроком "Кайрата". Украинский полузащитник перешел в новый клуб в статусе свободного агента.
Соглашение с капитаном сборной Украины рассчитано на полтора года. В карьере Тимощука алматинский "Кайрат" стал пятым клубом после луцкой "Волыни", донецкого "Шахтера", санкт-петербургского "Зенита" и мюнхенской "Баварии".
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Соглашение с капитаном сборной Украины рассчитано на полтора года. В карьере Тимощука алматинский "Кайрат" стал пятым клубом после луцкой "Волыни", донецкого "Шахтера", санкт-петербургского "Зенита" и мюнхенской "Баварии".
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!