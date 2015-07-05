Анатолий Тимощук перешел в «Кайрат»

Бывший футболист Зенита» Анатолий Тимощук стал игроком «Кайрата». Украинский полузащитник перешел в новый клуб в статусе свободного агента.
Соглашение с капитаном сборной Украины рассчитано на полтора года. В карьере Тимощука алматинский «Кайрат» стал пятым клубом после луцкой «Волыни», донецкого «Шахтера», санкт-петербургского «Зенита» и мюнхенской «Баварии».
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Соглашение с капитаном сборной Украины рассчитано на полтора года. В карьере Тимощука алматинский «Кайрат» стал пятым клубом после луцкой «Волыни», донецкого «Шахтера», санкт-петербургского «Зенита» и мюнхенской «Баварии».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Источник: Sports.kz