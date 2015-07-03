Отеро: «Если и вернусь в Россию, то только в «Спартак»

Экс-тренер московского «Спартака» Маркос Отеро рассказал, почему покинул команду прямо по ходу прошлого сезона.



«Меня все устраивало в России, но ситуация сложилась так, что нужно было уехать – у отца были проблемы со здоровьем. Сейчас я работаю в структуре «Санкт-Галлена» и отвечаю за молодежь. «Спартак» во время сбора работает на наших полях, поэтому часто наблюдаю за ним. Очень переживаю за красно-белых, постоянно смотрю их матчи. Вернусь ли когда-нибудь в Россию? Почему нет... Но только в «Спартак»!», – утвердил Отеро.



Напомним, что сегодня московская команда проведет товарищеский матч против швейцарского «Люцерна».



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!



