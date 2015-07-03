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    Отеро: «Если и вернусь в Россию, то только в «Спартак»

    Экс-тренер московского «Спартака» Маркос Отеро рассказал, почему покинул команду прямо по ходу прошлого сезона.

    «Меня все устраивало в России, но ситуация сложилась так, что нужно было уехать – у отца были проблемы со здоровьем. Сейчас я работаю в структуре «Санкт-Галлена» и отвечаю за молодежь. «Спартак» во время сбора работает на наших полях, поэтому часто наблюдаю за ним. Очень переживаю за красно-белых, постоянно смотрю их матчи. Вернусь ли когда-нибудь в Россию? Почему нет... Но только в «Спартак»!», – утвердил Отеро.

    Напомним, что сегодня московская команда проведет товарищеский матч против швейцарского «Люцерна».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2015 09:46
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    Комментарии (54)
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    Den Bull
    1435915745
    Лучше не возвращайся.
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    vyishenka
    1435915902
    Вот радости будет если он вернется.
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    Lucius Vorenus
    1435917743
    круто
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    МапС
    1435919208
    Нормальная тема :)
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    Adler angriff
    1435920187
    Значит скоро Отеро будет целовать армейский шарфик.
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    bashnat013
    1435921316
    это вообще кто
    Ответить
    Вакханалия
    1435922235
    Вот это наш человек! Молодец, Отеро, сердце твоё за Спартак бьётся. Вперёд Спартак!
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    ABir
    1435925301
    К хорошему быстро привыкаешь, и оно не забывается!
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    nahan
    1435928134
    Не сложилось как-то...
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    ologreds
    1694997679
    numo434670
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