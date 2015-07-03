Лоськов может быть включен в заявку "Локомотива" на сезон

Болельщики московского "Локомотива" всерьез продвигают инициативу включения в заявку клуба на сезон одного из символов команды Дмитрия Лоськова. Фанаты тем самым хотят дать возможность футболисту выйти на поле в одном из матчей РФПЛ и попрощаться с трибунами. Руководство "железнодорожников" рассматривает такую возможность и решение вполне может быть принято. Провести прощание с болельщиками в рамках чемпионата России хотел бы и сам Лоськов. Но для этого ему придется заключить контракт с клубом, в котором, скорее всего, будут фигурировать символические суммы.



За годы своей карьеры футболист сыграл за "Локомотив" 321 матч.



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