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Лоськов может быть включен в заявку "Локомотива" на сезон

3 июля 2015, 01:25
44

Болельщики московского "Локомотива" всерьез продвигают инициативу включения в заявку клуба на сезон одного из символов команды Дмитрия Лоськова. Фанаты тем самым хотят дать возможность футболисту выйти на поле в одном из матчей РФПЛ и попрощаться с трибунами. Руководство "железнодорожников" рассматривает такую возможность и решение вполне может быть принято. Провести прощание с болельщиками в рамках чемпионата России хотел бы и сам Лоськов. Но для этого ему придется заключить контракт с клубом, в котором, скорее всего, будут фигурировать символические суммы.

За годы своей карьеры футболист сыграл за "Локомотив" 321 матч.

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Источник: Eurosport.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий
Комментарии (44)
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MrVanes-Zenit
1435876322
Отличная затея же
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spartach091
1435876682
было бы неплохо!
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Tajfun
1435876729
Это здорова (с)
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1435880251
Достойный ход. С уважением к видному, значимому футболисту Локомотива.
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Супер Лелька
1435883676
Заслужил как никто другой.
Ответить
Wh_Rabbit
1435888327
Разрабы фифа16 поднимают архивы
Ответить
anri1703
1435895098
пытаютя налаживать отношения с болнльшиками такими действиями вполне не плохо ) Лоськов заслуживает уважения
Ответить
VS Ростов
1435900491
Сначала включить в заявку Ростова, чтобы Лоськов смог \"попрощаться с трибунами\" стадиона \"Олимп\".
Ответить
Killofwrath
1435904360
Лучший АПЗ в истории российского футбола. однозначно, вдобавок еще мастер стандартов
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777БАРС52
1435911446
отличная идея!
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