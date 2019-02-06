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Райан Гиггз
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
4
22:20
Слуцкий высказался об увольнении Бердыева из «Сочи»
21:54
Мане может уйти из «Баварии» из-за удара по лицу Сане
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
2
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
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21:25
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21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:00
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20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
20:43
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Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
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Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
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19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
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Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
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Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
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18:59
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МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
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18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
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18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
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18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
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17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
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Райан Гиггз - статьи
Тренер
Имя
Райан
Фамилия
Гиггз
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
29 ноября 1973
Статистика
Новости
Статьи
Посты
06.02.2019 01:30
Как дела у клуба, которым владеют звезды «МЮ»
Его называют «Ман Сити» низших дивизионов», а президент – фанатка «Ливерпуля».
6
11.06.2017 15:03
10 фильмов о футболе, которые обязан посмотреть каждый
«Бомбардир» вспоминает лучшие фильмы о футболе и футболистах, стараясь, чтобы в своеобразный рейтинг попали фильмы на любой вкус и цвет.
11
29.12.2016 14:00
Райан Стикс. Почему Гиггз будет плохим тренером и похоронит «Суонси»
Райан Гиггз может возглавить «Суонси». Работа валлийцу предстоит нелегкая – вытягивать «лебедей» из подвала турнирной таблицы. Тимофей Яценко не уверен, что такая задача Гиггзу под силу.
2
24.10.2016 23:00
Ренату Саншеш – лучший молодой футболист Европы. Фанаты ЦСКА хотят встретиться со Слуцким. Дайджест событий дня
Мисс «Лучшие ягодицы 2015» будет популяризировать Забиваку. Ренату Саншеш выиграл премию Golden Boy. Роман Широков может вернуться в футбол. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
07.08.2016 22:05
Погба возвращается в «МЮ». «Ростов» может остаться без спонсора. Дайджест событий дня
Бердыев выбирает между сборной и «Спартаком». «МЮ» выиграл Суперкубок Англии. ЦСКА одержал первую победу в чемпионате. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
02.07.2016 20:40
Мхитарян переходит в «МЮ». Семью Ракитича атаковали хулиганы. Дайджест событий дня
«Интер» и «Зенит» договариваются по четырем игрокам. Гиггз ушел из «Манчестер Юнайтед». Матчи чемпионата мира в России будет судить женщина. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
06.03.2016 14:35
Бест, Гиггз, Македа и другие яркие дебютанты «Манчестер Юнайтед»
«Я еще смог понять, когда он сделал это против «Мидтьюлланда» в четверг, но сделать это же во второй раз сложнее» – так Ван Гаал отреагировал на дубль Маркуса Рэшфорда в матче с «Арсеналом». «Бомбардир» вспоминает выпускников академии «МЮ» от Бобби Чарльтона до Джеймса Уилсона, которые начинали не хуже Рэшфорда.
1
28.02.2016 18:55
Дайте ван Гаалу поработать. Почему «МЮ» не нужен Моуринью
Критиковать «Манчестер Юнайтед» уже скучно. Даже мемы про философию ван Гаала потеряли популярность. Пока Моуринью приглядывается к «МЮ», голландец продолжает тренировать. «Бомбардир» объясняет, почему «красным дьяволам» нужно сохранить ван Гаала.
4
27.01.2016 23:45
Широков переходит в ЦСКА. Дайджест событий дня
Финал Кубка России пройдет в Казани. Гиггз отказывается работать с Моуринью. «Реал» предлагает Неймару огромную зарплату. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
30.12.2015 00:40
Дзагоева зовут в Англию. «Спартаку» понадобился Кокорин. Дайджест событий дня
«Манчестер Сити» готов сделать предложение по трансферу Месси. Мутко выступил против раскрытия зарплат футболистов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
14.12.2015 00:10
«Арсенал» договорился с Кокориным. Россия сыграет с Италией. Дайджест событий дня
В «Спартаке» поменяется один из тренеров. Озил может вернуться в «Реал». С Гиггзом контактировала «Валенсия». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
10.12.2015 21:00
Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
В этом году Книга рекордов Гиннесса отпраздновала свое шестидесятилетие. «Бомбардир» предлагает проверить, насколько здорово вы разбираетесь в футбольных рекордах.
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