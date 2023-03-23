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Андре Виллаш-Боаш
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
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Все новости
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
1
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17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
6
17:00
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16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
4
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
Конкурс прогнозов
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
2
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
11
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
7
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
4
13:00
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Андре Виллаш-Боаш - статьи
Тренер
Имя
Андре
Фамилия
Виллаш-Боаш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
17 октября 1977
Статистика
Новости
Статьи
Посты
23.03.2023 14:03
Где сейчас тренеры, которые работали в «Зените» в XXI веке: ралли в Португалии, разгром Серии А с Хвичей и победа на Евро
Рассказываем обо всех.
03.09.2019 15:24
Вы зря не следите за Францией. Там много красивых голов, удалений и андердог в лидерах
Собрали главные моменты четырех туров.
5
21.06.2019 22:35
Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру
Фернандо нужно было уезжать из АПЛ.
14
24.02.2019 12:21
Помните Рондона? Теперь он король «Ньюкасла»
Рассказываем о его карьере в АПЛ.
5
29.09.2017 23:45
Китай отказывается от звезд и меняет правила. Что там сейчас происходит?
Как дела у наших знакомых, почему китайцы не любят Тевеса и сколько теперь получает Фабио Капелло.
13
30.06.2017 22:20
Кокорин может быть включен в сделку «Зенита» и «Краснодара» по Смолову. Дайджест событий дня
Месси в июле подпишет новый контракт с «Барсой». Кудряшов переходит в чемпионат Турции. «Зенит» отдаст «Краснодару» Кокорина, если купит Смолова. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
7
30.06.2017 19:10
Китайская цензура. Халк получил дисквалификацию за надпись на футболке
«Бомбардир» – со свежим примером китайской справедливости. Или это несправедливость?
15
16.05.2017 13:15
«Сборная России будет страдать от такого игрока». Как деградирует Александр Кокорин
«Бомбардир» − о том, как Александр Кокорин похоронил свою карьеру и теперь не выступит на Кубке Конфедераций.
47
04.11.2016 21:00
Виллаш-Боаш воссоединился с Халком в Китае. Туре извинился перед «Манчестер Сити». Дайджест событий дня
У «Зенита» новые кадровые проблемы. Дзагоев продолжает лечиться. Жулиано снова попал в команду недели от УЕФА. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
7
03.11.2016 21:30
Слуцкий извинился перед болельщиками. Тарханов возглавил «Урал», а Скрипченко – «Крылья». Дайджест событий дня
Слуцкий извинился перед болельщиками ЦСКА за крупное поражение в Монако. Тарханов вернулся в «Урал». Лучший вратарь Лиги чемпионов сломал руку. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
16
29.10.2016 22:05
«Спартак» выиграл у ЦСКА. Моуринью поддержал Руни. Дайджест событий дня
Налдо сделал предложение девушке прямо на стадионе «Краснодара». Николаев ошибочно не назначил пенальти в дерби. Муса снова забил в Премьер-лиге. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
21.09.2016 14:00
Ужаленный. Как Этьенн Капу стал открытием первых туров в Англии
В первых пяти турах АПЛ полузащитник «Уотфорда» Этьен Капу набрал пять результативных баллов. «Бомбардир» рассказывает о французе, который приближается к тридцати годам, но зажигает так, как не зажигают и несовершеннолетние.
28.08.2016 10:00
Суарес, который не кусается. Что надо знать о «новом Иньесте»
Денис Суарес в ближайшее время может стать определяющим игроком в центре поля «Барселоны». «Бомбардир» рассказывает историю сверхперспективного испанца, уже успевшего круто проявить себя.
8
16.07.2016 10:00
Легенда вчерашнего дня. Какую роль «Зенит» готовит для Кержакова?
Ветеран сине-бело-голубых вернулся в родную команду, но «Зенит» до сих пор не предложил ему новый контракт, а старый истек 30 июня. «Бомбардир» разбирается в ситуации.
9
11.07.2016 19:00
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
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