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    Слуцкий извинился перед болельщиками. Тарханов возглавил «Урал», а Скрипченко – «Крылья». Дайджест событий дня


    3.3
    Голосов: 4
    03.11.2016 21:30
    Слуцкий извинился перед болельщиками ЦСКА за крупное поражение в Монако. Тарханов вернулся в «Урал». Лучший вратарь Лиги чемпионов сломал руку. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    Слуцкий извинился перед болельщиками ЦСКА

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказал мнение о поражении в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (0:3). Специалист извинился перед болельщиками за столь крупный проигрыш.

    «Совсем не получилась у нас игра. Впервые в этом сезоне проиграли абсолютно по делу. Извиняюсь перед болельщиками, смотревшими игру на стадионе и по ТВ. Если мы проигрываем несколько матчей подряд – это, безусловно, тенденция. Если был бы рецепт, как из этой ситуации выходить, уже бы им воспользовался. Сегодня «Монако» был однозначно сильнее нас, но прогнозы на их будущее давать сложно. Момент Страндберга? У нас были шансы в первом тайме, мы их не реализовали. Но как бы это повлияло на ход матча, забей мы, мне сложно сказать», – сказал Слуцкий.

    Зачинщиком конфликта с Месси оказался Артета

    Стали известны новые детали конфликта форварда «Барселоны» Лионеля Месси с футболистами «Манчестер Сити», который произошел в подтрибунном помещении по окончании выездного матча Лиги чемпионов (1:3). Как сообщает телеканала La Sexta, инициатором конфликта был Микель Артета, занимающий должность ассистента главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы. Испанец сказал Месси: «Чего ты ждешь? Иди в раздевалку, м…к». В ответ на это аргентинец сказал: «Иди сюда, идиот! Не убегай и не прячься от меня!»

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    Тарханов возглавил «Урал»...

    Александр Тарханов назначен новым главным тренером «Урала». Как сообщает источник, 62-летний специалист приступит к работе с командой в ближайшее время. Напомним, что Тарханов руководил «Уралом» с 27 ноября 2013 года по 8 июня 2015-го.

    ...а Скрипченко — «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» сообщили о том, что командой будет руководить Вадим Скрипченко, который уже был представлен футболистам. Совсем недавно Скрипченко покинул пост главного тренера «Урала». Что касается должности в самарском клубе, то она стала вакантной после увольнения бельгийского специалиста Франка Веркаутерена.

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    Виллаш-Боаш и Халк могут воссоединиться в Китае

    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может продолжить карьеру в Китае. Португальского специалиста рассматривают в роли замены Свена-Горана Эрикссона в «Шанхай СИПГ», который рискует потерять свой пост уже в ближайшие несколько дней, так как команда не смогла выполнить поставленную перед ней задачу – выиграть национальное первенство.

    Напомним, в «Шанхай СИПГ» выступает форвард Халк, с которым Виллаш-Боаш работал в «Зените».

    Владимир Путин удивился тому, что в России «жив футбол»

    Президент России Владимир Путин провел встречу с игроками красноярского клуба «Тотем», которые стали чемпионами мира по футболу среди детских домов. Глава государства пообещал детям, что они будут привлечены к различным мероприятиям в рамках домашнего мундиаля в 2018 году.

    «Очень рад, что футбол развивается. Жив, оказывается, футбол», – заявил Путин.

    Созин: «Слуцкий начинает задумываться об отставке»

    Футбольный эксперт, член комитета по этике Андрей Созин отметил, что не исключает скорого увольнения главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, который может сам инициировать свою отставку.

    «ЦСКА продолжает проигрывать. Об игровых и кадровых проблемах команды высказались абсолютно все специалисты. Не вижу смысла перечислять все сложности, с которыми столкнулся ЦСКА. Можно лишь констатировать, что ситуация на данный момент выглядит беспросветной.

    Очевидно, что сейчас команде нужна сильная встряска. Рассчитывать на вливание свежей крови в период трансферов выглядит неоправданной наивностью. Поэтому нужно искать другие способы, которые бы разбудили имеющихся игроков. Думаю, это понимают в руководстве клуба. Это наверняка осознает и сам Слуцкий. Не нужно обладать телепатическими способностями, чтобы предположить, что Слуцкий начинает задумываться об отставке. Не удивлюсь, если он в ближайшие дни подаст прошение об отставке. Не уверен, что руководство его примет, но это уже другая история», – заявил Созин.

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    Каспер Шмейхель сломал руку

    «Лестер» потерял вратаря команды Каспера Шмейхеля примерно на месяц. Датский вратарь команды сломал руку в матче с «Копенгагеном» (0:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Следует отметить, что голкипер получил повреждение еще в первом тайме, но сумел доиграть встречу.

    «Лестер» на групповом этапе турнира еще ни разу не пропускал голы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 4
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +979

      TUMS 5 ноября 2016, 07:35

      Встряска нужна всему нашему футболу. И зарплату футболистам в размере 15000 руб. Тогда может быть играть будут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 5 ноября 2016, 02:00

      Скрипченко как крысеныш по тапкам дал :)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 4 ноября 2016, 11:31

      надо цска в фнл на один годик как динамо

      0
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      Рейтинг: +50

      magg27 4 ноября 2016, 10:20

      Извинения приняты,покажи игрой а не словом!

      -1
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      Рейтинг: +309

      Strig 4 ноября 2016, 06:26

      Тудемо - сюдемо, мать - перемать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Texac777 4 ноября 2016, 06:25

      бывает

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 ноября 2016, 04:04

      Рад возвращению Тарханова. Что-то в Урале менять надо и он знает как это делать. Всё-таки дольше всех был в клубе. А Скрипченко ожидаемо, удачи ему и скорее всего верное решение, что иногда надо резко поменять обстановку чтобы двигаться дальше.

      1
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      Рейтинг: +145

      бесёнок 4 ноября 2016, 03:59

      Шмейхель-красава, достоин своего отца.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 ноября 2016, 03:01

      Вам еще повезло против Байера! Так что две ничьи в ЛЧ-это для вас супер результат, опять просрали все, кони долбанутые. Позорите всю страну со своими деревянными игроками, снимайтесь с турнира лохи!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Nesterenko 4 ноября 2016, 04:03

      Точно. Ничьи это случайность. Байер не стабилен и наверно даже лучше, так как всегда в их матчах была и есть интрига. А Монако показало какое оно без Фалькао и с ним.

      0
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      Рейтинг: +32

      tootoo 4 ноября 2016, 01:48

      Охренеть, Шмейхель со сломанной рукой так тащил в конце матча!

      3
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