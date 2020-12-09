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Андре Виллаш-Боаш
Статистика
Андре Виллаш-Боаш - статистика
Португалия
17 октября 1977 (49)
Тренер
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Кубок Атлантики 2016
Лига чемпионов 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
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Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Кубок Лиги 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Barclays Asia Trophy 2011
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Кубок Лиги 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Португалия. Высшая лига 2010/2011
Португалия. Кубок 2010/2011
Суперкубок Португалии 2010
Команда
И
В
П
Н
Марсель
6
1
5
0
Лига чемпионов, 6 тур
Манчестер Сити
3 : 0
09.12.2020
Марсель
Лига чемпионов, 5 тур
Марсель
2 : 1
01.12.2020
Олимпиакос
Лига чемпионов, 4 тур
Марсель
0 : 2
25.11.2020
Порту
Лига чемпионов, 3 тур
Порту
3 : 0
03.11.2020
Марсель
Лига чемпионов, 2 тур
Марсель
0 : 3
27.10.2020
Манчестер Сити
Лига чемпионов, 1 тур
Олимпиакос
1 : 0
21.10.2020
Марсель
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