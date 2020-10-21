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    Андре Виллаш-Боаш - статистика

    Тренер
    Имя Андре
    Фамилия Виллаш-Боаш
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 17 октября 1977
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Марсель 6 1 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.10.2020 Олимпиакос 1 : 0 Марсель
    27.10.2020 Марсель 0 : 3 Манчестер Сити
    03.11.2020 Порту 3 : 0 Марсель
    25.11.2020 Марсель 0 : 2 Порту
    01.12.2020 Марсель 2 : 1 Олимпиакос
    09.12.2020 Манчестер Сити 3 : 0 Марсель
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