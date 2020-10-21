Андре Виллаш-Боаш - статистика
Тренер
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Виллаш-Боаш
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|17 октября 1977
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Виллаш-Боаш
|Гражданство
|Португалия
|Дата рождения
|17 октября 1977
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Марсель
|6
|1
|5
|0
|Дата
|Матч
|21.10.2020
|Олимпиакос
|1 : 0
|Марсель
|27.10.2020
|Марсель
|0 : 3
|Манчестер Сити
|03.11.2020
|Порту
|3 : 0
|Марсель
|25.11.2020
|Марсель
|0 : 2
|Порту
|01.12.2020
|Марсель
|2 : 1
|Олимпиакос
|09.12.2020
|Манчестер Сити
|3 : 0
|Марсель