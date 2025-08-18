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Андре Виллаш-Боаш
Новости
Андре Виллаш-Боаш - новости
Португалия
17 октября 1977 (49)
Тренер
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Публикации
Виллаш-Боаш прокомментировал бунт Роналду
3 октября
4
У зарубежных тренеров осталось 25 трофеев с клубами РФ после Суперкубка
20 июля
В «Порту» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну
2025.08.18 08:30
1
Реакция Виллаш-Боаша на интерес «Порту» к Черникову
2025.07.24 12:52
Виллиаш-Боаш назначил нового тренера в «Порту»
2025.07.06 14:20
Заявление Виллаш-Боаша о гибели Жоты
2025.07.03 15:25
Мостовой уверен, что сделал бы «Зенит» чемпионом: «Даже Виллаш какой-то Боаш становился первым»
2025.04.20 16:42
23
Микел рассказал, как игроки «Челси» избавились от Виллаш-Боаша: «Знаем, как заставить тренера уйти»
2025.02.26 22:31
2
Рейтинг лучших тренеров в истории футбола, не игравших на топ-уровне
2024.09.17 18:51
1
Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш стал президентом «Порту»
2024.04.28 01:25
2
Бывший гендиректор «Зенита» сравнил зарплаты различных тренеров команды
2024.03.26 09:41
4
Агент ответил, возможно ли возвращение Виллаш-Боаша в Россию
2024.02.01 15:33
Агент рассказал о состоянии Виллаш-Боаша после нападения на его дом
2023.11.24 20:44
На дом Виллаш-Боаша напали неизвестные и избили охранника
2023.11.24 18:05
Чемпион России и Лиги Европы поучаствует в выборах президента «Порту»
2023.10.27 15:10
1
«Севилья» рассматривает семь кандидатов на пост главного тренера
2023.10.09 12:12
2
Виллаш-Боаш назвал самого важного игрока в своей карьере: они вместе были в «Зените»
2023.07.29 14:28
1
Мостовой: «Шалимов сильнее ноунеймов Тедеско, Абаскаля и Виллаш-Боаша»
2023.07.18 15:58
16
Видео
Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством
2023.05.16 17:27
1
Фото
«Тоттенхэм» выплатил 55 миллионов уволенным тренерам за последние 10 лет
2023.03.27 21:42
1
Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Бельгии. Конкуренты – Лев и Почеттино
2023.01.26 17:01
Кокорин назвал лучшего тренера в своей карьере
2023.01.26 00:23
2
Сборная Бельгии рассматривает кандидатуры двух экс-тренеров «Челси»
2023.01.02 21:39
1
Данни назвал желаемого тренера для сборной Португалии
2022.12.15 22:11
Виллаш-Боаш может возглавить сборную Марокко
2022.05.07 10:41
Гасилин: «Виллаш-Боаш сказал мне, что я не футболист!»
2022.04.28 17:44
3
Виллаш-Боаш: «Зениту» будет сложно с «Бетисом». Помню, мы всегда страдали после зимнего перерыва»
2022.02.10 19:47
3
Виллаш-Боаш: «После Луческу и Манчини «Зенит» обрел стабильность. Семак организовал команду»
2022.02.10 15:18
7
Виллаш-Боаш: «Хочу возглавить сборную. Думал, что удастся даже поехать на ЧМ-2022»
2022.02.10 13:59
Виллаш-Боаш опроверг возможное назначение в сборную России
2022.02.10 13:22
1
1
2
3
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5
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