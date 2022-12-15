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Андре Виллаш-Боаш
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
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Все новости
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
1
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17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
6
17:00
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16:58
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16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
4
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
2
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
11
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
7
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
4
13:00
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Андре Виллаш-Боаш - новости
Тренер
Имя
Андре
Фамилия
Виллаш-Боаш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
17 октября 1977
Статистика
Новости
Статьи
Посты
27 марта
21:42
Фото
«Тоттенхэм» выплатил 55 миллионов уволенным тренерам за последние 10 лет
1
26 января
17:01
Экс-тренер «Зенита» может возглавить сборную Бельгии. Конкуренты – Лев и Почеттино
00:23
Кокорин назвал лучшего тренера в своей карьере
2
2 января
21:39
Сборная Бельгии рассматривает кандидатуры двух экс-тренеров «Челси»
1
15 декабря 2022
22:11
Данни назвал желаемого тренера для сборной Португалии
1
7 мая 2022
10:41
Виллаш-Боаш может возглавить сборную Марокко
28 апреля 2022
17:44
Гасилин: «Виллаш-Боаш сказал мне, что я не футболист!»
3
10 февраля 2022
19:47
Виллаш-Боаш: «Зениту» будет сложно с «Бетисом». Помню, мы всегда страдали после зимнего перерыва»
3
15:18
Виллаш-Боаш: «После Луческу и Манчини «Зенит» обрел стабильность. Семак организовал команду»
7
13:59
Виллаш-Боаш: «Хочу возглавить сборную. Думал, что удастся даже поехать на ЧМ-2022»
13:22
Виллаш-Боаш опроверг возможное назначение в сборную России
1
08:39
Фото
Дзюба – Виллаш-Боашу: «Очень скучаю по вам»
17
9 февраля 2022
22:52
Видео
Виллаш-Боаш посетил тренировку «Зенита»
12
11 декабря 2021
15:41
A Bola: Виллаш-Боаш отказал «Бешикташу»
9 ноября 2021
23:38
Орлов: «Фалькао и Моутинью почти перешли в «Зенит», но лимит ужесточили. Виллаш-Боаш всe время орал: «Спасибо Мутко! Он развалил!»
19
6 ноября 2021
18:11
Виллаш-Боаш: «Я бы не хотел работать в «Спартаке»
32
30 октября 2021
14:25
Виллаш-Боаш: «У меня никогда не было возможности возглавить ЦСКА»
3
8 июля 2021
21:33
РБК: Лева и Виллаш-Боаша не пригласят в сборную России из-за финансовых запросов
20
17:55
Агент Виллаш-Боаша – о переговорах с РФС: «У нас не было и нет никаких контактов с Россией»
3
17:34
«РБ-Спорт»: РФС провел переговоры с Виллаш-Боашем
5
5 июля 2021
23:44
Виллаш-Боаш может возглавить сборную России
6
2 февраля 2021
19:25
«Действия тренера нанесли серьезный удар по клубу». «Марсель» объявил об отставке Виллаш-Боаша
7
18:51
RMC Sport: менеджеры «Марселя» приняли отставку Виллаш-Боаша
15:41
GFFN: Виллаш-Боаш в знак несогласия с руководством «Марселя» подал в отставку
5
30 января 2021
09:52
Фавр может сменить Виллаш-Боаша в «Марселе»
25 января 2021
08:38
Вальверде может возглавить «Марсель» вместо Виллаш-Боаша
17 января 2021
12:14
Виллаш-Боаш сообщил об интересе к Сансону из АПЛ. Ранее игрок отказал «Зениту»
16 января 2021
20:55
Лига 1. «Марсель» Виллаш-Боаша проиграл дома аутсайдеру «Ниму»
2 января 2021
14:38
Лэмпард и Виллаш-Боаш – худшие тренеры «Челси» в эпоху Абрамовича по очкам в среднем за матч
3
19 декабря 2020
23:07
Лига 1. «Марсель» Виллаш-Боаша сыграл вничью с «Реймсом», «Метц» победил «Ланс»
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