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    • Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством

    Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством

    Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш записал видеообращение, адресованное петербургской команде.

    Португалец поздравил бывший клуб частично на русском языке.

    «Мой дорогой «Зенит»! Мой дорогой Семак! Мои самые дорогие друзья! Я очень-очень рад за весь футбольный клуб «Зенит», за болельщиков и фанатов, рад завоеванию второй звезды и победе в чемпионате.

    Семак, я особенно рад за тебя – ты, как и я, был в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь ты выиграл все эти чемпионства, и «Зенит» может нанести на грудь вторую звезду.

    Огромные поздравления всем! Я искренне надеюсь увидеться с вами как можно скорее. Берегите себя! Всего наилучшего!» – сказал Виллаш-Боаш.

    • «Зенит» стал чемпионом России в 26-м туре после победы над «Спартаком» (3:2).
    • Для команды это 5-й титул подряд.
    • Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по май 2016-го года.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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