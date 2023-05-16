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  • Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством

Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством

16 мая 2023, 17:27
1

Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш записал видеообращение, адресованное петербургской команде.

Португалец поздравил бывший клуб частично на русском языке.

«Мой дорогой «Зенит»! Мой дорогой Семак! Мои самые дорогие друзья! Я очень-очень рад за весь футбольный клуб «Зенит», за болельщиков и фанатов, рад завоеванию второй звезды и победе в чемпионате.

Семак, я особенно рад за тебя – ты, как и я, был в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь ты выиграл все эти чемпионства, и «Зенит» может нанести на грудь вторую звезду.

Огромные поздравления всем! Я искренне надеюсь увидеться с вами как можно скорее. Берегите себя! Всего наилучшего!» – сказал Виллаш-Боаш.

  • «Зенит» стал чемпионом России в 26-м туре после победы над «Спартаком» (3:2).
  • Для команды это 5-й титул подряд.
  • Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по май 2016-го года.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (1)
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portero
1684254894
Обманка, на русском меньше десяти слов...
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