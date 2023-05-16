Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством

Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш записал видеообращение, адресованное петербургской команде.
Португалец поздравил бывший клуб частично на русском языке.
«Мой дорогой «Зенит»! Мой дорогой Семак! Мои самые дорогие друзья! Я очень-очень рад за весь футбольный клуб «Зенит», за болельщиков и фанатов, рад завоеванию второй звезды и победе в чемпионате.
Семак, я особенно рад за тебя – ты, как и я, был в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь ты выиграл все эти чемпионства, и «Зенит» может нанести на грудь вторую звезду.
Огромные поздравления всем! Я искренне надеюсь увидеться с вами как можно скорее. Берегите себя! Всего наилучшего!» – сказал Виллаш-Боаш.
- «Зенит» стал чемпионом России в 26-м туре после победы над «Спартаком» (3:2).
- Для команды это 5-й титул подряд.
- Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014-го по май 2016-го года.
Источник: телеграм-канал «Зенита»