Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством

Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш записал видеообращение, адресованное петербургской команде.

Португалец поздравил бывший клуб частично на русском языке.

«Мой дорогой «Зенит»! Мой дорогой Семак! Мои самые дорогие друзья! Я очень-очень рад за весь футбольный клуб «Зенит», за болельщиков и фанатов, рад завоеванию второй звезды и победе в чемпионате.

Семак, я особенно рад за тебя – ты, как и я, был в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь ты выиграл все эти чемпионства, и «Зенит» может нанести на грудь вторую звезду.

Огромные поздравления всем! Я искренне надеюсь увидеться с вами как можно скорее. Берегите себя! Всего наилучшего!» – сказал Виллаш-Боаш.