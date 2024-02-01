Агент ответил, возможно ли возвращение Виллаш-Боаша в Россию

Карлуш Гонсалвеш, агент бывшего тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, рассказал, чем сейчас занимается его клиент.
«У Андре всe хорошо, он готовится к выборам на пост президента «Порту». Сейчас он не готов возвращаться к тренерской работе.
Россия? Он всегда с особой теплотой вспоминает время, проведeнное там. В футболе всe может быть», – сказал Гонсалвеш.
- Виллаш-Боаш стал подвергаться атакам после баллотирования на пост президента «Порту» – фанаты считают это предательством по отношению к нынешнему главе клуба.
- Португалец выигрывал РПЛ с «Зенитом».
- Также он тренировал «Челси», «Тоттенхэм», «Марсель».