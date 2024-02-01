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    • Агент ответил, возможно ли возвращение Виллаш-Боаша в Россию

    Агент ответил, возможно ли возвращение Виллаш-Боаша в Россию

    Карлуш Гонсалвеш, агент бывшего тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша, рассказал, чем сейчас занимается его клиент.

    «У Андре всe хорошо, он готовится к выборам на пост президента «Порту». Сейчас он не готов возвращаться к тренерской работе.

    Россия? Он всегда с особой теплотой вспоминает время, проведeнное там. В футболе всe может быть», – сказал Гонсалвеш.

    • Виллаш-Боаш стал подвергаться атакам после баллотирования на пост президента «Порту» – фанаты считают это предательством по отношению к нынешнему главе клуба.
    • Португалец выигрывал РПЛ с «Зенитом».
    • Также он тренировал «Челси», «Тоттенхэм», «Марсель».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.02.2024 15:33
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