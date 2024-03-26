Бывший гендиректор «Зенита» сравнил зарплаты различных тренеров команды

Генеральный секретарь РФС и бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, что тренерам петербургской команды не предлагали зарплату выше, чем у Лучано Спаллетти. При этом итальянец зарабатывал гораздо меньше Дика Адвоката.

«У Боаша была отличная мотивация от Спаллетти – он сильно моложе, очень современный тренер. «Зенит» давал ему возможность реализовывать свои идеи, быть чемпионом и победителем. Тот же Луческу приходил с другой задачей – от него требовали перестроить команду, привлекать больше россиян.

Сложностей ни с кем в переговорах не было, все очень хотели работать. Конечно, всегда можно сказать, что «Зенит» всем платил огромные деньги, но это не так. Боаш на разрыве контрактов в Европе заработал в разы больше, чем у нас. А мы никому не предлагали зарплату больше, чем была у Спаллетти. Сам Лучано при этом получал сильно меньше Адвоката.

Сколько тогда получал Адвокат? А зачем вам это (смеeтся)? Со Спаллетти у меня сложились самые тeплые отношения: регулярно поздравляем с праздниками друг друга, я поздравлял его с победой в Серии А. С Андре тоже списываемся», – сказал Митрофанов.