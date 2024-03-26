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    • Бывший гендиректор «Зенита» сравнил зарплаты различных тренеров команды

    Бывший гендиректор «Зенита» сравнил зарплаты различных тренеров команды

    Генеральный секретарь РФС и бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал, что тренерам петербургской команды не предлагали зарплату выше, чем у Лучано Спаллетти. При этом итальянец зарабатывал гораздо меньше Дика Адвоката.

    «У Боаша была отличная мотивация от Спаллетти – он сильно моложе, очень современный тренер. «Зенит» давал ему возможность реализовывать свои идеи, быть чемпионом и победителем. Тот же Луческу приходил с другой задачей – от него требовали перестроить команду, привлекать больше россиян.

    Сложностей ни с кем в переговорах не было, все очень хотели работать. Конечно, всегда можно сказать, что «Зенит» всем платил огромные деньги, но это не так. Боаш на разрыве контрактов в Европе заработал в разы больше, чем у нас. А мы никому не предлагали зарплату больше, чем была у Спаллетти. Сам Лучано при этом получал сильно меньше Адвоката.

    Сколько тогда получал Адвокат? А зачем вам это (смеeтся)? Со Спаллетти у меня сложились самые тeплые отношения: регулярно поздравляем с праздниками друг друга, я поздравлял его с победой в Серии А. С Андре тоже списываемся», – сказал Митрофанов.

    • Адвокат возглавлял «Зенит» в 2006–2009 годах и выиграл с клубом Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.
    • Лучано Спаллетти работал в петербургской команде в 2009–2014 годах, Андре Виллаш-Боаш – в 2014–2016-м, Мирча Луческу – в 2016–2017-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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