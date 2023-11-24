На дом Виллаш-Боаша напали неизвестные и избили охранника

Бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш сообщил о нападении на жилище.
Как написал в социальной сети тренер, его дом в Португалии атаковали неизвестные. Пострадал охранник Виллаш-Боаша – его избили. Вместе с тем вандалы бросали на территорию файеры.
Вещи охранника, включая его автомобиль, были украдены. Мужчина в больнице.
Виллаш-Боаш сообщил, что обратится в правоохранительные органы.
- Виллаш-Боаш стал подвергаться атакам после баллотирования на пост президента «Порту» – фанаты считают это предательством по отношению к нынешнему главе клуба.
Источник: «Бомбардир»