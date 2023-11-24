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На дом Виллаш-Боаша напали неизвестные и избили охранника

24 ноября 2023, 18:05

Бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш сообщил о нападении на жилище.

Как написал в социальной сети тренер, его дом в Португалии атаковали неизвестные. Пострадал охранник Виллаш-Боаша – его избили. Вместе с тем вандалы бросали на территорию файеры.

Вещи охранника, включая его автомобиль, были украдены. Мужчина в больнице.

Виллаш-Боаш сообщил, что обратится в правоохранительные органы.

  • Виллаш-Боаш стал подвергаться атакам после баллотирования на пост президента «Порту» – фанаты считают это предательством по отношению к нынешнему главе клуба.

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Источник: «Бомбардир»
Португалия. Примейра Виллаш-Боаш Андре
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