На дом Виллаш-Боаша напали неизвестные и избили охранника

Бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш сообщил о нападении на жилище.

Как написал в социальной сети тренер, его дом в Португалии атаковали неизвестные. Пострадал охранник Виллаш-Боаша – его избили. Вместе с тем вандалы бросали на территорию файеры.

Вещи охранника, включая его автомобиль, были украдены. Мужчина в больнице.

Виллаш-Боаш сообщил, что обратится в правоохранительные органы.