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    Данни назвал желаемого тренера для сборной Португалии

    Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни прокомментировал смену тренера в сборной Португалии.

    «Отставка Сантуша логична после поражения на чемпионате мира. На самом деле, это самый ожидаемый исход в данной ситуации.

    Следующий кандидат Жозе Моуринью? Я в это не верю, но кто знает. Лично я хотел бы увидеть на этом посту Андре Виллаша-Боаша!» – сказал Данни.

    • Португалия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).
    • Сантуш возглавлял сборную с 2014 года и выиграл с ней Евро-2016 и Лигу наций.
    • Виллаш-Боаш тренировал Данни в «Зените». Сейчас он безработный.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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