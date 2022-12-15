Сантуш покинул пост главного тренера сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш официально ушел с занимаемой должности.

Португальская федерация футбола поблагодарила 68-летнего специалиста и его штаб за работу.

Сантуш возглавлял команду с 2014 года.

При нем португальцы выиграли Евро-2016 и Лигу наций.

Сборная вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, уступив Марокко (0:1).

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