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Заявление Виллаш-Боаша о гибели Жоты

3 июля, 15:25

Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал смерть Диогу Жоты.

  • Экс-форвард «Ливерпуля» и его младший брат погибли в результате ДТП на северо‑западе Испании.

«Это момент глубокого потрясения для всего сообщества «Порту» и всех португальцев. Два молодых человека трагически погибли, два человека, которые образцово представляли «Порту» и которых будут помнить не только за их достижения в футболе, но и за их личные и человеческие качества.

Я выражаю соболезнования семье и друзьям Диогу и Андре, все еще опустошенным из‑за преждевременной гибели этих людей. Футбол потерял двух великолепных людей. Для нас по‑прежнему большая честь, что они представляли «Порту», – сказал Виллаш‑Боаш.

  • Жота провел почти 50 международных матчей за свою сборную.
  • Он присоединился к «Ливерпулю» из «Вулверхэмптона» в 2020 году.
  • Жота провел сезон-2016/17 в аренде в «Порту», где его брат был игроком молодежной команды.

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Источник: твиттер «Порту»
Португалия. Примейра Англия. Премьер-лига Ливерпуль Порту Жота Диогу Виллаш-Боаш Андре
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