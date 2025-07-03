Заявление Виллаш-Боаша о гибели Жоты

Президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал смерть Диогу Жоты.

Экс-форвард «Ливерпуля» и его младший брат погибли в результате ДТП на северо‑западе Испании.

«Это момент глубокого потрясения для всего сообщества «Порту» и всех португальцев. Два молодых человека трагически погибли, два человека, которые образцово представляли «Порту» и которых будут помнить не только за их достижения в футболе, но и за их личные и человеческие качества.

Я выражаю соболезнования семье и друзьям Диогу и Андре, все еще опустошенным из‑за преждевременной гибели этих людей. Футбол потерял двух великолепных людей. Для нас по‑прежнему большая честь, что они представляли «Порту», – сказал Виллаш‑Боаш.