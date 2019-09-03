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Андре Виллаш-Боаш
Материалы
Андре Виллаш-Боаш - материалы
Португалия
17 октября 1977 (49)
Тренер
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Публикации
Вы зря не следите за Францией. Там много красивых голов, удалений и андердог в лидерах
Собрали главные моменты четырех туров.
03.09.2019 15:24
5
Жалко Торреса. Трансфер в «Челси» сломал его великую карьеру
Фернандо нужно было уезжать из АПЛ.
21.06.2019 22:35
14
Помните Рондона? Теперь он король «Ньюкасла»
Рассказываем о его карьере в АПЛ.
24.02.2019 12:21
5
Китай отказывается от звезд и меняет правила. Что там сейчас происходит?
Как дела у наших знакомых, почему китайцы не любят Тевеса и сколько теперь получает Фабио Капелло.
29.09.2017 23:45
13
Кокорин может быть включен в сделку «Зенита» и «Краснодара» по Смолову. Дайджест событий дня
Месси в июле подпишет новый контракт с «Барсой». Кудряшов переходит в чемпионат Турции. «Зенит» отдаст «Краснодару» Кокорина, если купит Смолова. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
30.06.2017 22:20
7
Китайская цензура. Халк получил дисквалификацию за надпись на футболке
«Бомбардир» – со свежим примером китайской справедливости. Или это несправедливость?
30.06.2017 19:10
15
«Сборная России будет страдать от такого игрока». Как деградирует Александр Кокорин
«Бомбардир» − о том, как Александр Кокорин похоронил свою карьеру и теперь не выступит на Кубке Конфедераций.
16.05.2017 13:15
47
Виллаш-Боаш воссоединился с Халком в Китае. Туре извинился перед «Манчестер Сити». Дайджест событий дня
У «Зенита» новые кадровые проблемы. Дзагоев продолжает лечиться. Жулиано снова попал в команду недели от УЕФА. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
04.11.2016 21:00
7
Слуцкий извинился перед болельщиками. Тарханов возглавил «Урал», а Скрипченко – «Крылья». Дайджест событий дня
Слуцкий извинился перед болельщиками ЦСКА за крупное поражение в Монако. Тарханов вернулся в «Урал». Лучший вратарь Лиги чемпионов сломал руку. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
03.11.2016 21:30
16
«Спартак» выиграл у ЦСКА. Моуринью поддержал Руни. Дайджест событий дня
Налдо сделал предложение девушке прямо на стадионе «Краснодара». Николаев ошибочно не назначил пенальти в дерби. Муса снова забил в Премьер-лиге. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
29.10.2016 22:05
8
Ужаленный. Как Этьенн Капу стал открытием первых туров в Англии
В первых пяти турах АПЛ полузащитник «Уотфорда» Этьен Капу набрал пять результативных баллов. «Бомбардир» рассказывает о французе, который приближается к тридцати годам, но зажигает так, как не зажигают и несовершеннолетние.
21.09.2016 14:00
Суарес, который не кусается. Что надо знать о «новом Иньесте»
Денис Суарес в ближайшее время может стать определяющим игроком в центре поля «Барселоны». «Бомбардир» рассказывает историю сверхперспективного испанца, уже успевшего круто проявить себя.
28.08.2016 10:00
8
Легенда вчерашнего дня. Какую роль «Зенит» готовит для Кержакова?
Ветеран сине-бело-голубых вернулся в родную команду, но «Зенит» до сих пор не предложил ему новый контракт, а старый истек 30 июня. «Бомбардир» разбирается в ситуации.
16.07.2016 10:00
9
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
11.07.2016 19:00
22
Почему Луческу – удачный выбор для «Зенита»
Несколько дней назад Сергей Бабарика объяснял, почему назначение Луческу – не лучшая идея для «Зенита». Сергей Беседин дискутируя с коллегой, подготовил собственное мнение по данному вопросу.
29.05.2016 16:00
14
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2
3
4
5
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Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
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Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
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Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
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Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
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Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
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Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
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Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
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Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
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Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
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Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
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