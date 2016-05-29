Почему Луческу – удачный выбор для «Зенита»

Старый конь борозды не испортит

Первая причина, по которой Сергей Бабарика против переезда Мирчи Луческу в город на Неве – возраст и пережитый Мистером инфаркт. Да, ветерану румынского тренерского цеха уже 70 лет и он даже стал виновником ДТП несколько лет назад. Но, во-первых, сколько людей создают ДТП даже в рассвете лет! Во-вторых, возраст Луческу не помешал ему дойти этой весной до полуфинала Лиги Европы, а после инфарктов люди живут еще и по 20 лет.

Да, Мистер не молод, но он пришел в команду, где от него требуется больше умственной и тактической работы. Такую команду как «Зенит» Луческу может тренировать, даже не переодеваясь в спортивный костюм. Румыну не придется учить читать игру Гарая, прививать навыки отбора мяча Хави Гарсии, ставить удар Халку и показывать Данни как нужно обыгрывать на скорости. Это все они умеют и сами. Румын не пришел в ДЮСШ и не возглавил зеленых и необстрелянных юношей. Вилаш Боаш моложе Мистера на 32 года и не попадал в ДТП. Португалец напоминает больше внешне зрелого игрока, чем молодого тренера. Но толк от этого был нулевой.

Возраст для Луческу – не помеха. Ему не придется делать какую-то физическую работу, а требуется только улучшить командное взаимодействие, укрепить точечно двумя-тремя позициями не без того мощный состав питерцев и тащить из этой команды максимум. Как показал ушедший сезон, Вилаш Боаш не смог из нынешней команды не то что выжать все соки (читайте, проход «Бенфики»), а даже не выполнил задачу-минимум и не попал в Лигу чемпионов на следующий сезон. В свете этих результатов «старый конь» Луческу уж точно не должен испортить зенитовской борозды.

Языковая преграда – не проблема

Мирча Луческу знает русских слов во много раз больше, чем Дик Адвокат, Лучиано Спалетти и Андре Вилаш-Боаш вместе взятые. «Мистер» начинал учить наш язык еще в школе. Тогда это считалось восстребованным во всех странах Восточной Европе, где у власти стояли компартии. За 12 лет работы в «Шахтере» и жизни в Донецке румынский тренер явно усовершенствовал еще больше свои знания.

Есть еще один очень важный нюанс. Главным помощником Луческу является молдавский тренер Александр Спиридон. За свою карьеру футболиста он не раз выиграл чемпионат Молдовы, поиграл в еврокубках и в сборной (автор первого гола в истории молдавской национальной сборной). Но самое главное – Спиридон знает в совершенстве русский и румынский языки. Поэтому, во многом удачную работу Луческу в «Шахтере» отождествляют именно с языковыми навыками молдавского тренера. Александр на все 100 процентов понимал, чего хочет от игроков Луческу. Мирча говорил свои требования, установки и задумки на румынском языке, а Спиридон с такой же 100 процентной точностью, учитывая все нюансы, переводил и доносил слова Мистера русскоязычным игрокам «Шахтера». Ни один высококвалифицированный переводчик-лигвист с такой задачей не справится.

По такой же схеме будет вестись и работа в «Зените». Александр Спиридон, разумеется, вошел в тренерский штаб Луческу в его новой команде. Так что языковая преграда для Мистера не проблема. С легионерами он сам разберется на португальском языке, а о русскоговорящих игроках питерского клуба позаботиться Спиридон.

Вне конкуренции

В Чемпионате Украины у «Шахтера» бывали проходные матчи. Этот факт не отрицают даже самые ярые фанаты донецкого клуба. Но бывали и такие игры, когда команда соперника костьми ложилась в своей штрафной. Мирча Луческу сотни раз боролся с командами, которые играли по тактике 1-10-0-0. Не пропустить и отобрать очки у дончан – такова была главная цель многих команд УПЛ. Взамен, бывало, даже гарантировалась солидная денежная премия от киевского «Динамо».

Не исключено, что руководство «Зенита» учитывало тот факт, что в «Шахтере» румынский тренер «вскрыл и съел не одну сотню консервных банок» в играх с оборонительными командами. А вот Вилаш-Боаш не всегда справлялся с такой задачей. Если бы не домашние ничьи с «Мордовией», «Уфой» и «Амкаром», «Зенит» выиграл бы Чемпионат России. У Луческу с его опытом подобных матчей это должно получаться лучше.

Нынешний состав «Зенита» по качеству исполнителей превосходит всех своих конкурентов в РПФЛ. Если в Украине у «Шахтера» был только один серьезный конкурент – то самое киевское «Динамо», то у «Зенита» в России их быть не должно. Финансовые возможности «Газпрома» не сопоставимы с остальными спонсорами российских клубов. Московские «Спартак» и «Локомотив» уже давно не конкуренты питерцам. «Динамо» попыталось взорвать рынок подписанием добротных игроков уровня Вальбуэна, но в итоге сейчас в ФНЛ. Московский ЦСКА не может себе позволить и половины трансферных затрат «Зенита», но за счет грамотной тренерской и управленческой работы умудряется конкурировать с питерцами. В этом году неожиданно добавился «Ростов». Курбан Бердыев чудеснейшим образом вылил из кувшина воды больше, чем в нем находилось. Но в продолжение второй серии верится с трудом. У Луческу будет достаточно ресурсов, чтобы по итогам сезона 2016/2017 обойти и ЦСКА и, тем более, «Ростов».

В колониях и деньгах надобности нет

Многие эксперты считают, что у Луческу уже не осталось никакой мотивации и в Россию он приезжает за деньгами. Если бы до этого времени Мистер нигде не работал, с этим фактом можно было бы согласиться. Но румынский тренер провел в «Шахтере» последние 12 лет. Неужели кто-то думает, что за это время Луческу не заработал себе на безбедную пенсию? Учитывая финансовые возможности Ахметова в период с 2003 по 2014 годы и уважение президента «Шахтера» к Мирче, несложно догадаться, что за этот период нынешний тренер «Зенита» заработал не только на свое благополучное будущее, но и обеспечил детей, внуков и правнуков.

Бразильскую диаспору на берегах Невы как на Донбассе Луческу, конечно, не построит. Но нужна ли она ему? Да, успех «Шахтера» на 85 процентов был обусловлен подписанием добротных легионеров из Бразилии. Но у Мистера не было иного выхода. На Украине довольно ограниченный круг игроков атакующего и созидательного плана. Все лучшие украинские нападающие и хавы априори вырастали только в Киеве или в Днепропетровске: Шевченко, Ребров, Милевский, Алиев, Ротань, Рыкун, Коноплянка, Ярмоленко. Из толковых местных нападающих Луческу удалось поработать только немного с ветераном Воробеем, с не устоявшим от соблазнов и угасшим Беликом, а также с Гладким и Селезневым, которые представляют хоть что-то толковое в нападении. Добиться результата без хороших атакующих игроков нереально даже в Чемпионате Украины, поэтому Мистер и начал выстраивать бразильскую колонию.

Но говорить о том, что Луческу не доверяет местным кадрам – неправильно. Просто на Украине у него не было футболистов нужного уровня. Все попытки заполучить Коноплянку заканчивались провалом, «Динамо» своих лидеров тоже отпускать не хотело. В «Зените» же, в отличие от «Шахтера», собраны сильнейшие игроки-сборники: Лодыгин, Смольников, Шатов, Жирков, Дзюба, Кокорин. Есть еще Халк, Хави Гарсия, Гарай, Нету, Данни. Исходя из перечисленных фамилий, бразильская колония здесь не нужна и вовсе.

Теперь коротко о плюсах назначения Луческу. Думается, когда руководство «Зенита» сделало выбор в пользу Луческу, оно руководствовалось тем фактом, что румынский тренер 12 лет проработал в Украинском чемпионате. Мистер привык уже ко всей специфике бывшего постсоветского пространства и прекрасно понимает все нюансы. Как бы активно в последнее время не разделяли политические распри Россию и Украину, менталитет у нас схожий. К этому менталитету никак не мог привыкнуть португальский специалист. За это его даже прозвали «нытиком». Луческу, наверняка, столько повидал на своем веку за эти 12 лет жизни в Украине, что его уже вряд ли чем-то удивишь в России. Взять тот же лимит. Вилаш-Боаш постоянно жаловался, что не может играть своими сильнейшими игроками из-за этого ограничения и так и не сумел к этому привыкнуть. В свою очередь, Луческу не один год работал с лимитом в УПЛ и научился грамотно разбавлять легионеров и местные кадры. То, к чему португалец не был готов и не осознавал в полной мере, румын уже много лет проводил и работал на практике.

Долгое время «Шахтер» в Украине был аналогом нынешнего «Зенита» в России: клуб с большими финансовыми возможностями, с сильнейшим подбором исполнителей и с превосходством по всем показателям своих конкурентов. Схожи и задачи: борьба на всех фронтах, чемпионство, удачное выступление в еврокубках. Коренным образом для Луческу ничего не поменялось: он пришел из одного клуба в другой, но все условия остались схожи. Он не возглавил условный «Ростов» или «Лестер», где нужно творить чудеса, он не пришел в ЦСКА, где все в режиме экономии и он не возглавил «Спартак», где все слишком специфично. Под управлением Мистера сильнейший клуб в стране и все нужные условия. Нужно дать только результат. В Донецке получилось складно. Почему не должно получиться в Питере?

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