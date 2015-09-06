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    Добавь угля! Почему донецкий «Шахтер» резко сдал


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    Голосов: 1
    06.09.2015 22:20
    Вынужденный обитать во Львове «Шахтер» сдает позиции. Команда со скрипом прошла в Лигу чемпионов,  регулярно теряет очки во внутреннем чемпионате и охотно продает своих лидеров. «Бомбардир» разбирается, являются ли последние неудачи «горняков» началом конца.

    Вынужденный обитать во Львове "Шахтер" сдает позиции. Команда со скрипом прошла в Лигу чемпионов, регулярно теряет очки во внутреннем чемпионате и охотно продает своих лидеров. "Бомбардир" разбирается, являются ли последние неудачи "горняков" началом конца.

    18 августа. На часах – где-то около 22-х. Находящиеся на борту игроки "Шахтера" дремучим сном ожидают отправки самолета в небо; через несколько часов они должны прилететь в Австрию на матч Лиги чемпионов, где их поджидает местный "Рапид". Один из начальников команды входит в салон и парой незамысловатых шуток пытается взбодрить игроков. Несколько футболистов растягивают вежливую улыбку, после чего дружно возвращаются к своим гаджетами. Марлос и Алекс Тейшейра оживленно разглядывают Instagram. Голкиперу Андрею Пятову не столь весело: коренной житель Донбасса с плохо скрываемой тревогой рассматривает последние сводки с донецкого фронта.

    Из общей массы выделялся только Тарас Степаненко. Вынув из сумки толстенную книгу, он открыл ее на последних страницах: как оказалось, это была автобиография Алекса Фергюсона. Разрядить обстановку способен Луис Адриано, но в тот вечер его не было в салоне самолета — один из лучших форвардов прошлогодней ЛЧ ушел в "Милан". Не было и его лучшего друга Дугласа Косты, которого перехватила "Бавария". Не было Илсиньо и Фернандо. За несколько недель "Шахтер" лишился своего костяка и оказался обречен на тяжелый сезон.

    Старт чемпионата прошел в штатном режиме. Были одержаны победы над "Александрией", "Говерлой" и "Волынью", в матче с которыми "Шахтер" аккуратно, но хватко демонстрировал свою доминацию. И когда показалось, что "горняки" научились справляться без своих лидеров, стала приходить одна беда за другой. "Шахтер" не смог обыграть "Ворсклу", вчистую уступил "Днепру" и был в шаге от ничьи с запорожским "Металлургом". Закоренелый аутсайдер украинской Премьер-лиги за минуту до конца матча заработал пенальти. Но тут случилось то, чего абсолютно никто не ожидал: 20-летний голкипер "Шахтера" Богдан Сарнавский отбил 11-метровый в своем первом же матче в Премьер-лиге! "Горняки" победили, но оставили после игры массу вопросов.

    "Шахтер" уже полтора года "живет" на выезде. Из-за нестабильной обстановки в Донбассе команда вынуждена играть во Львове, где не все рады донецким гостям. В особенности – фанаты "Карпат", лучшими друзьями которых всегда считались киевские динамовцы. "Геть зi Львову!" (с укр. "Вон со Львова") — таким баннером встречала местная торсида "Шахтер" в одном из матчей. Свои поединки "горняки" проводят на огромной и пустой "Арене-Львов". Когда "дома" болельщики на футбол не ходят, а в гостях освистывают до звона в перепонках, тяжело черпать вдохновение – качество, которого недостает игре нынешнего "Шахтера". Отсутствие своих болельщиков стало главной причиной упущенного чемпионства в прошлом чемпионате.

    Главный тренер "горняков" Мирча Луческу не изменил своему тренерскому стилю и после ухода ряда лидеров. Но что-то идет не так. "Сегодня на поле соперник играл так, как мы и разбирали до матча. Просто такие ошибки, которые мы допустили… Я вообще не понимаю!" — запинался от негодования центрхав "Шахтера" Тарас Степаненко после "сухого" поражения от "Днепра". Мысли о наступающем кризисе донетчан лишь укрепились после товарищеской игры с "Карпи": в ней "Шахтер" заслуженно уступил 1:2.

    Донецкий клуб находится на пороге грандиозных перемен. Топ-клубы Европы уже присматриваются к новой партии игроков "Шахтера". Мужающий с каждым днем опорник Фред; плеймейкер с бесконечной фантазией Алекс Тейшейра; полуфиналист ЧМ Бернард – все они, скорее всего, покинут "Шахтер" следующим летом. Та же участь может ждать даже главных ветеранов клуба – защитника Дарио Срну и наставника Мирчу Луческу. За свое будущее в "Шахтере" может быть спокоен разве что голкипер Андрей Пятов. Через год, два, а, может, и все пять он вновь и вновь будет садиться в мягкое кресло самолета и доставать планшет, чтобы узнать новости родного Донецка. И когда-нибудь, в один момент на его лице заиграет счастливая улыбка. Черная полоса не длится вечно. Донбасс с "Шахтером" исключениями не станут.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +12

      Radioman55 5 марта 2016, 23:12

      Какой нахер Пятов коренной житель донбасса?!! Родился и вырос в Кировограде, потом учился в Полтаве в ПНПУ на физкультурном и играл за дубль Ворсклы, после в основе 1-й команды. Засветившись в Полтаве его купил Шахтёр на то время вроде за лям долларов или евро. Писаки херовы навыдумуют тут и верят им 90%.

      0
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      Рейтинг: +193

      westerose 31 октября 2015, 17:44

      Это больше не клуб Донбасса, и в Донбассе он никому не нужен и ни кто за него там больше не болеет. И Ахметов никогда больше в Донецк не вернется. Откройте глаза наконец! Это Шахтар из Львова и пускай бандерлоги привыкают за него болеть.
      А в Донецке будет новый клуб и играть он будет в Чемпионате Новороссии.

      2
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      Рейтинг: +28

      ariec93 > westerose 29 ноября 2015, 10:45

      Не говори за всех, я все также переживаю за эту команду, и уверен не только я, тем более это скорей всего один из последних сезонов, когда можно насладится игрой своей любимой команды, именно той команды, которую когда то полюбил.

      1
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      Рейтинг: +17

      sckripach 18 октября 2015, 12:23

      После победы 3-0 в Киеве эта статья потеряла свою актуальность.Не пора ли её убрать из главной страницы?-судя по всему,российские сайты только и мечтают,чтобы в Украине всё было плохо,в т.ч. и в футболе,выискивают "сенсации" из ничего...

      -3
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      Рейтинг: +2111

      prtcs > sckripach 19 октября 2015, 22:07

      Мы россияне только мечтает о налаживании наших братских отношений. Газ, злектронергию по дешевке и жидо-массоном мало. Им надо чтобы ме перестреляли друг друга. А ты им подпевай.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 17 октября 2015, 15:09

      здал Шахтер говоришь?в Киеве разгромил Динамо,со счетом 3-0.это точно здал

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 16 октября 2015, 09:45

      Нельзя добиваться результатов без Родины.

      1
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      Рейтинг: +10

      vik1974 18 сентября 2015, 12:26

      Напа хорошего горнякам нужно. Толку от Гладкого 0, лучше выходить на игру совсем без нападающего, чем с таким недоразумением, только ходит без толку по полю, да команду позорит.

      0
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      Рейтинг: +10

      Хetzer 14 сентября 2015, 11:57

      автор ноет как и Луческу весь сезон.за такие деньги они должны играть и у черта на рогах и без болел!!!!!

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 12 сентября 2015, 23:06

      со временем всё станет не место.я надеюсь.

      0
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      Рейтинг: +15

      footballsmile 8 сентября 2015, 12:01

      Пятов - коренной житель Донбасса? Не знал, что Донбасс так сильно расширился на Запад :))

      2
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      Рейтинг: +31

      Али Самаркандский 7 сентября 2015, 17:04

      Что сказать, у Ахметова деньги заканчиваются.Неопределенность довлеет над игроками .Вот и результат.Да и воздух во Львове схроннный.,не свежий.

      4
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