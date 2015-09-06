Добавь угля! Почему донецкий «Шахтер» резко сдал

Вынужденный обитать во Львове «Шахтер» сдает позиции. Команда со скрипом прошла в Лигу чемпионов, регулярно теряет очки во внутреннем чемпионате и охотно продает своих лидеров. «Бомбардир» разбирается, являются ли последние неудачи «горняков» началом конца.

Вынужденный обитать во Львове "Шахтер" сдает позиции. Команда со скрипом прошла в Лигу чемпионов, регулярно теряет очки во внутреннем чемпионате и охотно продает своих лидеров. "Бомбардир" разбирается, являются ли последние неудачи "горняков" началом конца.

18 августа. На часах – где-то около 22-х. Находящиеся на борту игроки "Шахтера" дремучим сном ожидают отправки самолета в небо; через несколько часов они должны прилететь в Австрию на матч Лиги чемпионов, где их поджидает местный "Рапид". Один из начальников команды входит в салон и парой незамысловатых шуток пытается взбодрить игроков. Несколько футболистов растягивают вежливую улыбку, после чего дружно возвращаются к своим гаджетами. Марлос и Алекс Тейшейра оживленно разглядывают Instagram. Голкиперу Андрею Пятову не столь весело: коренной житель Донбасса с плохо скрываемой тревогой рассматривает последние сводки с донецкого фронта.

Из общей массы выделялся только Тарас Степаненко. Вынув из сумки толстенную книгу, он открыл ее на последних страницах: как оказалось, это была автобиография Алекса Фергюсона. Разрядить обстановку способен Луис Адриано, но в тот вечер его не было в салоне самолета — один из лучших форвардов прошлогодней ЛЧ ушел в "Милан". Не было и его лучшего друга Дугласа Косты, которого перехватила "Бавария". Не было Илсиньо и Фернандо. За несколько недель "Шахтер" лишился своего костяка и оказался обречен на тяжелый сезон.

Старт чемпионата прошел в штатном режиме. Были одержаны победы над "Александрией", "Говерлой" и "Волынью", в матче с которыми "Шахтер" аккуратно, но хватко демонстрировал свою доминацию. И когда показалось, что "горняки" научились справляться без своих лидеров, стала приходить одна беда за другой. "Шахтер" не смог обыграть "Ворсклу", вчистую уступил "Днепру" и был в шаге от ничьи с запорожским "Металлургом". Закоренелый аутсайдер украинской Премьер-лиги за минуту до конца матча заработал пенальти. Но тут случилось то, чего абсолютно никто не ожидал: 20-летний голкипер "Шахтера" Богдан Сарнавский отбил 11-метровый в своем первом же матче в Премьер-лиге! "Горняки" победили, но оставили после игры массу вопросов.

"Шахтер" уже полтора года "живет" на выезде. Из-за нестабильной обстановки в Донбассе команда вынуждена играть во Львове, где не все рады донецким гостям. В особенности – фанаты "Карпат", лучшими друзьями которых всегда считались киевские динамовцы. "Геть зi Львову!" (с укр. "Вон со Львова") — таким баннером встречала местная торсида "Шахтер" в одном из матчей. Свои поединки "горняки" проводят на огромной и пустой "Арене-Львов". Когда "дома" болельщики на футбол не ходят, а в гостях освистывают до звона в перепонках, тяжело черпать вдохновение – качество, которого недостает игре нынешнего "Шахтера". Отсутствие своих болельщиков стало главной причиной упущенного чемпионства в прошлом чемпионате.

Главный тренер "горняков" Мирча Луческу не изменил своему тренерскому стилю и после ухода ряда лидеров. Но что-то идет не так. "Сегодня на поле соперник играл так, как мы и разбирали до матча. Просто такие ошибки, которые мы допустили… Я вообще не понимаю!" — запинался от негодования центрхав "Шахтера" Тарас Степаненко после "сухого" поражения от "Днепра". Мысли о наступающем кризисе донетчан лишь укрепились после товарищеской игры с "Карпи": в ней "Шахтер" заслуженно уступил 1:2.

Донецкий клуб находится на пороге грандиозных перемен. Топ-клубы Европы уже присматриваются к новой партии игроков "Шахтера". Мужающий с каждым днем опорник Фред; плеймейкер с бесконечной фантазией Алекс Тейшейра; полуфиналист ЧМ Бернард – все они, скорее всего, покинут "Шахтер" следующим летом. Та же участь может ждать даже главных ветеранов клуба – защитника Дарио Срну и наставника Мирчу Луческу. За свое будущее в "Шахтере" может быть спокоен разве что голкипер Андрей Пятов. Через год, два, а, может, и все пять он вновь и вновь будет садиться в мягкое кресло самолета и доставать планшет, чтобы узнать новости родного Донецка. И когда-нибудь, в один момент на его лице заиграет счастливая улыбка. Черная полоса не длится вечно. Донбасс с "Шахтером" исключениями не станут.