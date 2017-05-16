«Сборная России будет страдать от такого игрока». Как деградирует Александр Кокорин

Александр Кокорин в новом десятилетии XXI века провел несколько стабильных сезонов в «Динамо», вколачивая по восемь-десять мячей за сезон. Конечно, он выглядел менее эффектно, чем тот же Кевин Кураньи, но результативнее, чем Федор Смолов. Но затем пути двух молодых русских форвардов разошлись. Один отправился по провинциальным городам перезапускать карьеру, а другой – остался на месте гнить вместе с клубом, чья система нуждалась в тотальных реформах. Впрочем, солидный контракт позволял Кокорину находиться в зоне комфорта.

Удивительно, что при далеко не лучшей форме Александра в сезоне-2015/16 на него обратил внимание «Зенит». Если интерес к Жиркову оправдывался проблемами сине-бело-голубых в защите, то вот приобретение игрока, пусть и с российским паспортом, в нападение вызывало вопросы. Безусловно, условный «Оренбург» не смог бы потянуть финансовые запросы Кокорина, но для того, чтобы сделать два шага вперед, необходимо сделать шаг назад. Александр решил, что увеличение зарплаты увеличит его скиллы. Но это не так.

При Виллаш-Боаше Кокорин просто продолжил стагнацию. Забив пару мячей за полгода и неуверенно выходя на замены, нападающий терял доверие к заранее негативно настроенной петербургской публике. А дальше – все быстро и резонансно: чемпионат Европы и провал сборной, где до Кокорина мячи доходили реже, чем солнечные дни до Петербурга. Сам нападающий взять на себя роль лидера не смог.

Затем последовала история, которая задела даже тех, кто далек от спорта. Мамаев и Кокорин попали на видео с шампанским и кальянами в Монте-Карло. Ничего криминального на тех кадрах нет. Единственная проблема футболистов в том, что они не забронировали отдельную кабинку. Ребята не учли свою публичность, и поплатились за это.

На обоих оказывалось адское давление. Кокорина перевели в «Зенит»-2, что серьезно сбило ему ритм подготовки к новому сезону. Затем нападающий публично извинился перед всеми на экстренной пресс-конференции. Луческу, который уже тогда возглавил «Зенит», с недоумением наблюдал за этим цирком и просил быстрее вернуть футболиста обратно в основную команду.

В это время петербургские СМИ активно раздували. Поймав «хайп», журналисты уже не могли остановиться и начали «топить» Кокорина. Сначала они форсили тему с тем, что футболист купил новый Mercedes за 12 миллионов рублей.

Через полгода эти же издания напишут о том, что форварда лишат прав на четыре месяца и что вообще он купил новый BMW за 13 миллионов рублей. Давление усиливалось, и общественный резонанс, который, казалось, после летнего шампанского должен был упасть, вновь поднялся, как градус в бокале. Футболист, конечно же, это ощущал. На всем этом фоне Кокорин перестал играть в футбол.

При Луческу «Зенит» перестроился на схему 4-2-3-1. Сначала румын попробовал Александра на позиции центрфорварда, но с восстановлением Дзюбы отправил его в линию под чистым нападающим и отдал позицию правого полузащитника, который должен выполнять и функцию хавбека, и помогать Жулиано в центре. Со своей задачей Кокорин не справился. Игрок неплохо передвигался по полю, но взаимодействия с партнерами хромали. Более того, россиянин нередко брал игру на себя и открывался, но либо не обыгрывал «один в один», либо бил в никуда. В итоге – четыре гола и четыре передачи за 25 матчей. В «Динамо» он выдавал сезоны, когда за меньшее количество игр он доходил до цифры 19 по системе «гол+пас».

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заподозрил неладное еще осенью, и последние товарищеские матчи национальной команды проходят без Кокорина. Он объяснял это неудовлетворительным качеством игры, которую демонстрирует Александр, а не скандалами, которые, кстати, тоже могли бы усугубить тот эмоциональный фон, который гуляет вокруг сборной.

Но Кокорина это не воодушевило и не раззадорило. К тому же весной он получил травму, а Шатов на его месте сделал игру с «Томью». В Самаре Кокорин со скамейки наблюдал за игрой Молло, а выйдя на полчаса, снова ничего интересного не сотворил.

Вчера объявили расширенный список игроков сборной России на Кубок Конфедераций. Ни Мамаева, ни Кокорина в нем нет. Интересно, что Черчесов даже никак не прокомментировал отсутствие Александра в заявке. Да никто и не спрашивал – всем и так все понятно. Сегодня в России есть кому играть впереди – Бухаров, Смолов и т.д. К тому же, в сборной проповедуется расстановка 3-4-2-1, и для Кокорина места в ней нет.

Не так давно я звонил бывшему тренеру сборной России Борису Игнатьеву и задал вопрос о том, достиг ли Александр максимума. Он отвечал уклончиво, но в итоге выдал главную фразу: «Сборная России будет страдать от того, что игрок стартового состава показывает такую игру».