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  • Китайская цензура. Халк получил дисквалификацию за надпись на футболке

Китайская цензура. Халк получил дисквалификацию за надпись на футболке

Неделю назад полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар получил дисквалификацию на восемь матчей за то, что спровоцировал массовую драку в поединке с «Гуанчжоу Фули». Оскар дважды пнул мячом в соперников, после чего на поле началась потасовка.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш и партнер Оскара по команде Халк решили оказать поддержку дисквалифицированному полузащитнику. Халк после одного из матчей продемонстрировал футболку с надписью «Nothing to do, Nothing to say» («Ничего не делать, ничего не говорить»). Казалось бы, при чем тут Оскар – но до своего восьмиматчевого бана бывший игрок «Челси» надевал футболку с аналогичной надписью.

Виллаш-Боаш поступил проще: выложил пост в инстаграме, где открыто поддержал своего полузащитника. Тренер особо подчеркнул, что за всю карьеру Оскар ни разу не зарабатывал удаления.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как итог – и Халк, и Виллаш-Боаш получили свои дисквалификации, каждый – на два матча. Кроме того, и игрок, и тренер заплатят в казну китайской Суперлиги по 7 тысяч долларов.

Азия Шанхай Порт Халк Оскар Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (15)
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forza Juve 1
1498840806
тупость какая-то , там не только разрез глаз , у китайцев ещё мозг походу меньше
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nem00700
1498840875
Как говорится в чужой монастырь со своим уставом...
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bset
1498845807
А что хотели. В Китае все жестко.
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spartach n1
1498846671
Зенит из мозгов так и не выветрился
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Kondrat Jr
1498848521
Любишь медок - люби и холодок. Старая русская пословица.
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+riskach+
1498855723
"Пнул мячом в соперников". Я кстати там не увидел остановку игры. Или в Китае если мяч после удара попадает в соперника то надо сразу удалять иначе будут разборки. Специально Оскар бил или нет вопрос второстепенный. Он же мячом а не рукой ударил
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vodomut
1498966640
вернуть хама в Зенит
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