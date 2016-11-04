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  • Виллаш-Боаш воссоединился с Халком в Китае. Туре извинился перед «Манчестер Сити». Дайджест событий дня

Виллаш-Боаш воссоединился с Халком в Китае. Туре извинился перед «Манчестер Сити». Дайджест событий дня

Португалия догоняет Россию в ТК УЕФА

Из российских клубов лишь «Зенит» смог выиграть свой матч в еврокубках на этой неделе, а ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар» – дружно проиграли. У португальских клубов обратная ситуация, на их счету три победы и одно поражение, так что теперь отрыв России от занимающей седьмое место Португалии сократился с полутора баллов до 0,833. Если же нам удастся удержаться на шестой строчке, то в Лигу чемпионов-2018/19 будут заявлены напрямую сразу два российских клуба.

Виллаш-Боаш возглавил клуб, где играет Халк

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш теперь будет тренировать китайский «Шанхай СИПГ». Как ранее в «Порту» и «Зените», так и сейчас в «Шанхае» под руководством АВБ будет играть Халк, которого санкт-петербургский клуб продал в Китай минувшим летом. Предполагается, что португальский тренер будет получать в своем новом клубе примерно 12 миллионов евро в год.

У «Зенита» очередные кадровые потери

Неуемное желание главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу во всех матчах сезона играть основным составом стоит клубу нескольких серьезных потерь. Скорее всего, пропустят матч 13-го тура российской Премьер-лиги в Грозном против «Терека» полузащитники Олег Шатов и Хави Гарсия. К этому списку также добавился и нападающий Артем Дзюба, который пропустил сегодняшнюю тренировку. Игра с «Тереком» состоится в воскресенье, 6 ноября.

Яя Туре принес извинения клубу

Невероятно, но это случилось: полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, обожающий в своих бедах винить других людей, сам выступил с извинениями за недоразумения, возникшие между его агентом Дмитрием Селюком и главным тренером «Сити» Хосепом Гвардиолой. «У меня нет ничего, кроме уважения к «Манчестер Сити». Я чрезвычайно горд, что сыграл свою роль в истории клуба, и хочу помочь «МС» добиваться успеха. Я живу, чтобы играть в футбол и радовать болельщиков. На этой ноте хочу поблагодарить всех поклонников за их сообщения в этот трудный период», – добавил футболист к сообщению с извинениями на своей странице в Facebook.

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Промес вызван в сборную Голландии, но может не попасть на матчи

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд прокомментировал вызов полузащитника «Спартака» Квинси Промеса в национальную команду на отборочные матчи к ЧМ-2018 против Бельгии и Люксембурга. «По Квинси мы ждем результатов обследования его лодыжки, которое было сделано сегодня. Велика вероятность, что с бельгийцами он не сыграет. Возможно, он не сыграет и с Люксембургом», – отметил Блинд. В завтрашней игре «Томь» – «Спартак» Промес также участия не примет.

Дзагоев еще больше расстроил фанатов ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев сообщил, что в ближайшее время армейцам придется обойтись без его помощи. «Я не смогу в ближайшее время помочь команде. Я готовился к выходу на поле в домашнем матче с «Монако». За неделю до этого уже бегал на полной скорости, но в общей группе пока не тренировался. За два дня до матча с «Уфой» мне предстояло пройти тестирование на поле. Я размялся в «тренажерке» и в последнем тесте на замер силы ног опять дернул мышцу, то есть произошел рецидив. Точный день выхода на поле пока сказать не могу, но очень надеюсь на скорое возвращение!» – говорится в сообщении на официальном сайте футболиста.

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Жулиано прописался в команде недели от УЕФА

Полузащитник «Зенита» Жулиано, забивший два гола в матче против «Дандолка» (2:1), уже в третий раз попал в команду недели Лиги Европы. На этот раз его партнерами стали Джеко, Адурис, защитник «Карабаха» Садыхов, полузащитник «Шахтера» Тайсон и еще несколько известных футболистов. Кстати, на данный момент на счету Жулиано пять голов и пять результативных передач за четыре матча в Лиге Европы.

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23 футболиста номинированы на премию «Игрока года» от ФИФА

В этих премиях уже можно запутаться. Но вы уж постарайтесь различать. На «Золотой мяч» номинировано 30 человек, а на премию ФИФА – 23. Естественно, в их числе тоже есть Гарет Бэйл, Златан Ибрагимович, Лионель Месси, Неймар, Криштиану Роналду, Луис Суарес и другие суперзвезды, но присутствует, например, Месут Озил, которому точно не достанется «Золотой мяч». Словом, вот полный список номинантов ФИФА.

«Золотой мяч». Рейтинг читателей «Бомбардира»

Россия. Премьер-лига Лига Европы Россия Зенит Шанхай Порт Манчестер Сити Нидерланды Спартак ЦСКА Туре Яя Дзагоев Алан Жулиано Промес Квинси Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (7)
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alexis02lion
1478309281
Дзюбинью значит не зря с Дандолком сидел весь матч на скамейке. У Терека сейчас ещё больше шансов становится. Всё-таки Кокорин пока не тот, Кержаков не особо много доверия получает, только джокер Джорджевич особо опасен.
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alexis02lion
1478309367
Про Дзагу писать бессмысленно. Никто не любит слово что он очень травматичен, но он в очередной раз это доказал. Может хоть после зимнего трансферного окна вернётся, когда уже еврокубки как всегда будут для них не актуальны.
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alexis02lion
1478309459
А Жулиано заслуженно. Надеюсь он будет там и в 2 последних турах. 5+5 это ещё и не предел, у кого ещё столько было, тем более в российских клубах.
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Strig
1478316054
Следующий к боашу- дзюба....
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headvk
1478321807
Боаш сейчас набирет игроков с Зенита)
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mihail1980
1478325004
скоро все будут в китае
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