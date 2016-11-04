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    ФИФА назвала 23 претендента на звание лучшего игрока 2016 года

    Международная федерация футбола объявила список из 23 претендентов, которые были номинированы на премию «Лучший мужской игрок» 2016 года. В него вошли:

    Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Гарет Бэйл («Реал»), Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Андрес Иньеста («Барселона»), Н'Голо Канте («Челси»), Тони Кроос («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Рияд Марез («Лестер Сити»), Лионель Месси («Барселона»), Лука Модрич («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Неймар («Барселона»), Месут Озил («Арсенал»), Димитри Пайет («Вест Хэм»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Серхио Рамос («Реал»), Криштиану Роналду («Реал»), Алексис Санчес («Арсенал»), Луис Суарес («Барселона»), Джейми Варди («Лестер Сити»).

    Голосование стартует сегодня и заканчивается 22 ноября.

    Источник: ФИФА

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    04.11.2016 17:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 7 ноября 2016, 12:19

      Реально: Суарес, Роналду, Бэйл!
      А хотелось бы настоящим героям дать награду: Канте, Мерез и Варди!

      0
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      Рейтинг: +85

      uda 5 ноября 2016, 11:17

      Если судить реально то :
      1 - Роналду
      2 - Суарез
      3 - Гризманн

      0
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 5 ноября 2016, 00:26

      А хде Пепе? Тож типа чемпион Европы и ЛЧ ж))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1688

      Benifacto 4 ноября 2016, 20:48

      ну дайте вы уже наконец мячик Иньесте!либо Рамосу!

      0
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      Рейтинг: +85

      uda > Benifacto 5 ноября 2016, 11:17

      Согласен, давно заслужили

      0
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      Рейтинг: +17

      kex7 4 ноября 2016, 20:34

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 4 ноября 2016, 19:42

      Гризманн Антуан

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 4 ноября 2016, 18:41


      А где Дзюба с Кокой? :)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 4 ноября 2016, 18:40

      Го все за буффона голосовать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Des79 4 ноября 2016, 18:34

      Буфон номер один из списка!!!!

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 4 ноября 2016, 18:32

      Буффон лучший

      2
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