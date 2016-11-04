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    Сколько денег приносят спонсоры топ-клубам Европы и России


    3.5
    Голосов: 8
    04.11.2016 11:55
    «Барселона» согласовала с «Nike» беспрецедентно дорогой спонсорский контракт, который будет ежегодно приносить ей 150 миллионов евро. «Бомбардир» сопоставляет размер крупнейших соглашений российских и европейских клубов.

    1 место в мире: «Реал Мадрид» – договор с Adidas – 140 млн евро за сезон

    1 место в России: «Зенит» – договор с «Газпром» – 19 млн евро за сезон

    Пока главные соперники «галактикос» не поставили подпись под соглашением с «Nike», «сливочные» имеют самый внушительный спонсорский контракт в мировом футболе. Как нетрудно заметить, его размер в семь раз превышает величину соглашения «Зенита» с «Газпромом». Этот факт опровергает мнение о том, что «Зенит» купается в роскоши даже на фоне европейских клубов, хотя, в сравнении с российскими, петербуржцы и правда не бедствуют.

    2 место в мире: «Манчестер Юнайтед» – договор с Adidas – 98 млн евро за сезон

    2 место в России: ЦСКА – договор с «Россетями» – 13,3 млн евро за сезон*

    *Такая сумма была прописана в первоначальном соглашении «армейцев» с телекоммуникационной компанией. Впоследствии, размер контракта был скорректирован в сторону уменьшения, однако точные потери красно-синих не были приданы широкой огласке.​

    Один из самых титулованных клубов Англии расположился на второй строчке. И вновь спонсором, приносящим наибольший доход в казну фигуранта нашего рейтинга, является немецкий спортивный бренд, основанный в начале 20 века Адольфом и Рудольфом Дасслерами. Что касается нашего чемпионата, то второе по размеру спонсорское соглашение имеет ЦСКА. Логотип «Россетей» стал красоваться на футболках действующего чемпиона страны в 2013 году. Однако второе место ЦСКА в данном рейтинге не должно вводить в заблуждение: солидный размер спонсорского соглашения с «Россетями» не спасает «армейцев» от проблем с бюджетом, ведь новенькая «Арена ЦСКА» обошлась клубу весьма недешево.

    3 место в мире: «Бавария» – договор с Adidas – 80 млн евро за сезон

    3 место в России: «Локомотив» – договор с «РЖД» – 7,3 млн евро за сезон

    И вновь Adidas! Немецкий производитель спортивной экипировки начал свое сотрудничество с футбольными клубами после окончания Второй Мировой войны. Тогда компания Адольфа Дасслера спонсировала несколько коллективов немецкого чемпионата, а в 1954 году Германия стала чемпионом мира по футболу именно в бутсах Adidas. Естественно, компания и сегодня старается поддерживать своих соотечественников. Причем, как видим, хоть и не рекордной, но весьма внушительной суммой. В России же третью строчку занимает «Локомотив», спонсирующийся «РЖД».

    4 место в мире: «Манчестер Юнайтед» – договор с Chevrolet – 71 млн евро за сезон

    4 место в России: «Спартак» – договор с «Лукойлом» – 7 млн евро за сезон

    Для того чтобы тратить 105 миллионов евро на одного Поля Погба нужна внушительная когорта спонсоров. И «красные дьяволы» располагают таковой. Американский производитель автомобилей с 2014 года привносит в бюджет манкунианцев 71 миллион евро, отбивая две трети суммы, затраченной на француза. В РФПЛ же на четвертой строчке обосновался «Спартак», традиционно спонсируемый «Лукойлом». Казалось бы, сумма не самая внушительная, однако у красно-белых недавно появилась новая статья дохода – роскошный по российским меркам стадион «Открытие-Арена».

    5 место в мире: «Манчестер Сити» – договор с Etihad – 61 млн евро за сезон

    5 место в России: «Динамо» – договор с «ВТБ» – ?

    Невероятно, но факт: «Манчестер Сити» замыкает пятерку нашего рейтинга. Соглашение «орлов» с арабской авиакомпанией Etihad более чем в два раза уступает контракту «Реала» с Adidas. Стороны готовятся продлить сотрудничество на более выгодных для «горожан» условиях. Если переговоры завершатся успешно, команда Пепа Гвардиолы будет получать дополнительные 20 млн евро ежегодно.

    Говоря о пятой российской позиции, стоит упомянуть о том, что вылет «Динамо» в ФНЛ заставил «ВТБ 24» пересмотреть условия соглашения с бело-голубыми, естественно, в сторону уменьшения. Впрочем, это не единственная причина, ведь пару сезонов назад «Динамо» стало первым в истории клубом, исключенным из еврокубков за нарушение правил ФФП. Сколько именно потеряет «Динамо» неизвестно, однако даже урезанное спонсорское соглашение приносит им существенно больше, чем, к примеру, «Краснодару» партнерство с Constell Group.

    Напоследок скажем о том, что разница в доходах от спонсоров между отечественными и зарубежными клубами, пожалуй, отражают реальное различие в уровне первенств стран. Это можно проследить и в поступлениях от реализации билетов, атрибутики, поступлений от продажи телеправ, словом, почти везде. В любой статье дохода современного футбольного клуба. Так может вот он – вектор для развития? А не разговоры о лимите и перемены в судейском корпусе…

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: footyheadlines.com, campaignlive.co.uk, futuresport.co, roadandtrack.com, theoriginalwinger.com, realmadrid.com
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 8
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +14

      Просто игра 8 ноября 2016, 23:47

      Классно же некоторым в чужой карман заглядывать...

      0
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      Рейтинг: +50

      magg27 5 ноября 2016, 07:59

      Если логически посмотреть надо судить по стадионам они всегда забиты до отказа !Поэтому все спонсоры там реклама двигатель торговли!

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 4 ноября 2016, 23:22

      ну можно провести по всем специальностям и мы нищие,..... а олигархи наши самые богатые в проценте дохода на имеющиеся у них капитал на начало года

      -1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 ноября 2016, 15:57

      мда, даже Зенит со своим Газпромом выглядит смешным, что уж про другие клубы говорить)

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 4 ноября 2016, 14:31

      Суммы по европейским меркам ни о чём

      0
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      Рейтинг: +18

      Хочбар 4 ноября 2016, 14:03

      Не о чем, сравнивать российские клубы с ведущими европейскими клубами некорректно, все равно что сравнить Мерседес и Ладу.

      2
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      Рейтинг: -92

      Raxor 4 ноября 2016, 13:56

      ну так если сложить суммы от адидаса и шевроле, то мю на 1 месте

      1
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      Рейтинг: +175

      Seamus > Raxor 4 ноября 2016, 19:32

      Тут речь о конкретных контрактах... Реалу тоже от Fly Emirates бабки капают, но у Манков оба контракта попали в топ

      0
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      Рейтинг: +145

      Danjer 4 ноября 2016, 13:55

      Пять миллионов разница с ЦСКА!!!и 120 между Зенитом и Реалом!!!и я сомневаюсь что болелы Барсы и т.д.,всяко разно обсирают за наличие спонсорских денег Реала,а их даже в топе нет!!!!Манчестер не отстает,но он и не сказать чтоб рвал всех и метал,и подсуживали им!!!!вывод такой,что сколько бы денег не было,если кривоногие,нихуя не светит!!!!!!

      3
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV > Danjer 4 ноября 2016, 23:24

      да нет... Реал дерьмо это самое мягкое что кричат на стадионе соперники реала

      -1
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 4 ноября 2016, 13:19

      адидас везде

      0
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 4 ноября 2016, 13:09

      Первое фото где они в серой формы вообще жесть такое ощущение , что они в каком то дешевом салоне сделали фото на документы

      -2
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