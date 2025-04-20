Мостовой уверен, что сделал бы «Зенит» чемпионом: «Даже Виллаш какой-то Боаш становился первым»

Александр Мостовой высказался о возможной работе тренером в «Зените». Он уверен, что стал бы чемпионом во главе петербургской команды.

– Возьмите 10-15 человек из «Зенита» и увезите их в воронежский «Факел» – команда будет в первой тройке.

– Вы бы сделали «Зенит» чемпионом?

– А кто бы не сделал? Любой бы сделал. Чего не сделать? Играет же не тот, кто стоит на бровке, а футболисты. Семак до «Зенита» становился чемпионом? Какое место он занимал с «Уфой»? А с «Зенитом» кто только первое место ни занимал. Даже Виллаш какой-то Боаш, протеже Моуринью, который тоже похож на Абаскаля, становился первым. А когда он из «Зенита» ушел, его по всем командам пихали, пинка давали везде.