Кокорин назвал лучшего тренера в своей карьере

Форвард «Ариса» Александр Кокорин назвал Андре Виллаш-Боаша лучшим тренером, с которым он работал.

Кокорин играл под руководством португальского специалиста в «Зените».

«Я мог перейти в «Марсель» и вел с ними переговоры, но все сорвалось из-за финансового фэйр-плей. Клуб не мог меня подписать.

Виллаш-Боаш, который тогда возглавлял «Марсель», является лучшим тренером, с которым я работал. Он отличный специалист и великолепный человек», – сказал Кокорин.

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