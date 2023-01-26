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    Кокорин назвал лучшего тренера в своей карьере

    Форвард «Ариса» Александр Кокорин назвал Андре Виллаш-Боаша лучшим тренером, с которым он работал.

    Кокорин играл под руководством португальского специалиста в «Зените».

    «Я мог перейти в «Марсель» и вел с ними переговоры, но все сорвалось из-за финансового фэйр-плей. Клуб не мог меня подписать.

    Виллаш-Боаш, который тогда возглавлял «Марсель», является лучшим тренером, с которым я работал. Он отличный специалист и великолепный человек», – сказал Кокорин.

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    Источник: Footmercato

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11538

      R_a_i_n 4 минуты назад

      Повезло тебе, дуралей. Позору было бы! Кипр твой потолок.

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