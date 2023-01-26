Кокорин назвал лучшего тренера в своей карьере

Повезло тебе, дуралей. Позору было бы! Кипр твой потолок.
Форвард «Ариса» Александр Кокорин назвал Андре Виллаш-Боаша лучшим тренером, с которым он работал.
Кокорин играл под руководством португальского специалиста в «Зените».
«Я мог перейти в «Марсель» и вел с ними переговоры, но все сорвалось из-за финансового фэйр-плей. Клуб не мог меня подписать.
Виллаш-Боаш, который тогда возглавлял «Марсель», является лучшим тренером, с которым я работал. Он отличный специалист и великолепный человек», – сказал Кокорин.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно