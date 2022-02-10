Виллаш-Боаш: «Зениту» будет сложно с «Бетисом». Помню, мы всегда страдали после зимнего перерыва»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш порассуждал о шансах петербургской команды в противостоянии с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

– Как «Зениту» обыграть «Бетис» в Лиге Европы?

– Будет сложно. Помню, мы всегда страдали после зимнего перерыва. Это проблема. Российские команды всегда возвращаются после паузы не на необходимом уровне.

Я об этой проблеме даже говорил с УЕФА. Уровень физической подготовки не тот, что у других команд.

Это первая проблема «Зенита», а вторая – уровень «Бетиса», который в этом сезоне очень хорош и сейчас находится в прекрасной форме. Для «Зенита» это сложный тест.