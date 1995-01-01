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    Виллаш-Боаш: «Зениту» будет сложно с «Бетисом». Помню, мы всегда страдали после зимнего перерыва»

    Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш порассуждал о шансах петербургской команды в противостоянии с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

    – Как «Зениту» обыграть «Бетис» в Лиге Европы?

    – Будет сложно. Помню, мы всегда страдали после зимнего перерыва. Это проблема. Российские команды всегда возвращаются после паузы не на необходимом уровне.

    Я об этой проблеме даже говорил с УЕФА. Уровень физической подготовки не тот, что у других команд.

    Это первая проблема «Зенита», а вторая – уровень «Бетиса», который в этом сезоне очень хорош и сейчас находится в прекрасной форме. Для «Зенита» это сложный тест.

    • «Зенит» примет «Бетис» 17 февраля.
    • Ответный матч пройдет спустя неделю в Испании.

    Виллаш-Боаш: «После Луческу и Манчини «Зенит» обрел стабильность. Семак организовал команду»

    Виллаш-Боаш: «Хочу возглавить сборную. Думал, что удастся даже поехать на ЧМ-2022»

    Виллаш-Боаш опроверг возможное назначение в сборную России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15471

      Persona_non_Grata 42 минуты назад

      Аларму -
      - До позора осталось семь дней . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +274

      кaстрюлька 1 час назад

      Ну да, а ну-ка в жопу драть друг друга всю зиму

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