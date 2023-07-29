Виллаш-Боаш назвал самого важного игрока в своей карьере: они вместе были в «Зените»

Андре Виллаш-Боаш рассказал, какого футболиста он считает самым важным в своей тренерской карьере.
«Халк – возможно, самый важный игрок в моей карьере, потому что он был со мной в трeх клубах. С ним мы выиграли много титулов.
Мои воспоминания о нeм связаны с его голами. Всe, что мы видели в его исполнении, было особенным. Сильнейший игрок, невероятная личность.
То, как он сейчас завершает свою карьеру в Бразилии, будучи лучшим игроком чемпионата, тоже утверждает его статус.
Я всегда считал его лучшим игроком из тех, кого я тренировал. У меня очень хорошие воспоминания о нeм», – заявил португалец.
- Виллаш-Боаш и Халк работали вместе в «Порту», «Зените» и «Шанхай СИПГ».
- Сейчас нападающий выступает за «Атлетико Минейро».
- Тренер возглавлял «Челси», «Тоттенхэм», «Марсель» и другие команды.
Источник: ютуб-канал kolos