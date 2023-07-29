Виллаш-Боаш назвал самого важного игрока в своей карьере: они вместе были в «Зените»

Андре Виллаш-Боаш рассказал, какого футболиста он считает самым важным в своей тренерской карьере.

«Халк – возможно, самый важный игрок в моей карьере, потому что он был со мной в трeх клубах. С ним мы выиграли много титулов.

Мои воспоминания о нeм связаны с его голами. Всe, что мы видели в его исполнении, было особенным. Сильнейший игрок, невероятная личность.

То, как он сейчас завершает свою карьеру в Бразилии, будучи лучшим игроком чемпионата, тоже утверждает его статус.

Я всегда считал его лучшим игроком из тех, кого я тренировал. У меня очень хорошие воспоминания о нeм», – заявил португалец.