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    • Виллаш-Боаш назвал самого важного игрока в своей карьере: они вместе были в «Зените»

    Виллаш-Боаш назвал самого важного игрока в своей карьере: они вместе были в «Зените»

    Андре Виллаш-Боаш рассказал, какого футболиста он считает самым важным в своей тренерской карьере.

    «Халк – возможно, самый важный игрок в моей карьере, потому что он был со мной в трeх клубах. С ним мы выиграли много титулов.

    Мои воспоминания о нeм связаны с его голами. Всe, что мы видели в его исполнении, было особенным. Сильнейший игрок, невероятная личность.

    То, как он сейчас завершает свою карьеру в Бразилии, будучи лучшим игроком чемпионата, тоже утверждает его статус.

    Я всегда считал его лучшим игроком из тех, кого я тренировал. У меня очень хорошие воспоминания о нeм», – заявил португалец.

    • Виллаш-Боаш и Халк работали вместе в «Порту», «Зените» и «Шанхай СИПГ».
    • Сейчас нападающий выступает за «Атлетико Минейро».
    • Тренер возглавлял «Челси», «Тоттенхэм», «Марсель» и другие команды.

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    Источник: ютуб-канал kolos

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5532

      fakeid 1 час назад

      лучший тренер зенита, имхо. стартовал сразу с 8 побед подряд. чемпионство брал. в лч в группе выиграл 5 матчей. и вообще при нём был красивый футбол.

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