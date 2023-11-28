Лучшие бомбардиры в истории «Спартака»: кто прямо сейчас выступает за клуб

Московский «Спартак» – один из самых титулованных футбольных клубов России. Он 22 раза становился чемпионом страны (с учетом времен СССР), 14 раз выигрывал национальный Кубок. По общему числу завоеванных в российской истории трофеев «Спартак» уступает лишь «Зениту» и ЦСКА.

Спартаковцы всегда славились атакующей комбинационной игрой. Футболисты этой команды занимали лидирующие позиции в гонке лучших бомбардиров сезона. Вашему вниманию – рейтинг главных снайперов за всю историю клуба.

1. Никита Симонян

Игры за «Спартак»: 245

Голы за «Спартак»: 160

Легендарный советский нападающий завершил игровую карьеру еще в 1959 году. Но его рекорд по голам за «Спартак» по-прежнему не может побить ни один футболист. Никита Павлович выступал за команду на протяжении 11 неполных сезонов. В среднем на гол Симонян тратил 134 минуты – это лучший показатель в топ-20 рейтинга главных снайперов в истории «Спартака». Нападающий трижды выигрывал гонку бомбардиров чемпионата СССР – в 1949-м, 1950-м и 1953-м году.

2. Сергей Родионов

Игры за «Спартак»: 384

Голы за «Спартак»: 153

Всего на семь голов от Симоняна отстаeт другой нападающий – Сергей Родионов. Воспитанник ДЮСШ «Спартак» дебютировал за основную команду в 1979 году, ему тогда было всего 17 лет. Родионов выступал за клуб до 1990-го года, затем перешeл во французский чемпионат – в команду «Ред Стар», а потом вернулся в «Спартак», где и завершил игровую карьеру. Форвард славился своей стабильностью – он забивал не менее 12 голов в чемпионатах России на протяжении шести сезонов подряд. Сейчас Родионов возглавляет академию «Спартака».

3. Галимзян Хусаинов

Игры за «Спартак»: 408

Голы за «Спартак»: 129

Миниатюрный нападающий (ростом всего 164 сантиметра) прославился ещe до перехода в «Спартак». Выступая за «Крылья Советов», игрок заслужил приглашение в сборную СССР. Куйбышевскую команду он покинул в 1960-м году, когда «Крылья» вылетели из высшей лиги. Перейдя в «Спартак», Хусаинов быстро стал одним из лидеров команды. За 13 неполных сезонов в столичном клубе он восемь раз попадал в число 33 лучших футболистов страны, дважды выигрывал чемпионат СССР, вместе со сборной выигрывал серебро чемпионата Европы.

4. Федор Черенков

Игры за «Спартак»: 494

Голы за «Спартак»: 121

Будущий любимец спартаковских болельщиков дебютировал за основной состав в 1978-м году. Константин Бесков, тренировавший тогда «Спартак», стремился обновить команду. И молодой техничный полузащитник Черенков быстро стал незаменимым игроком красно-белых. Всего за клуб хавбек провел 15 сезонов. Черенков сохраняет рекорд по числу матчей за «Спартак». Он дважды становился лучшим игроком СССР – в 1983-м и 1989-м году, был номинирован на «Золотой мяч». Именем Федора Черенкова названа академия «Спартака».

5. Юрий Гаврилов

Игры за «Спартак»: 347

Голы за «Спартак»: 115

«Не знаешь, что делать с мячом – отдай его Гаврилову», – говорил игрокам «Спартака» Константин Бесков. За свою игровую карьеру полузащитник сменил более десятка профессиональных клубов, но лучшие годы, безусловно, провел именно в составе красно-белых. Он был лидером команды, дважды выигрывавшей чемпионат СССР. Гаврилов – лучший бомбардир лиги 1983-го года. В том сезоне он забил 18 голов.

6. Квинси Промес

Игры за «Спартак»: 233

Голы за «Спартак»: 113

Единственный действующий игрок «Спартака» из топ-20 лучших бомбардиров в истории команды. Пришел в клуб в 2014-м. В 2017-м помог «Спартаку» спустя 16 лет вернуть себе звание чемпионов России. Лучший бомбардир-легионер в истории Премьер-Лиги.

7. Егор Титов

Игры за «Спартак»: 442

Голы за «Спартак»: 106

Воспитанник клуба, за основной состав дебютировал в 1995 году. Шесть раз становился чемпионом России, дважды получал награду лучшему футболисту сезона по версии «Спорт-Экспресс». Долгое время был лидером и капитаном команды. Покинул клуб в 2008-м году после конфликта со Станиславом Черчесовым, на тот момент занимавшим пост главного тренера «Спартака».

8. Андрей Тихонов

Игры за «Спартак»: 265

Голы за «Спартак»: 90

Символ эпохи 90-х годов для спартаковских болельщиков. Пришeл в команду летом 1992 года. Талантливого игрока, выступавшего во Второй лиге за «Титан» из Реутова, разглядел Олег Романцев. Начинал в «Спартаке» как нападающий, но свои лучшие годы провел в другом амплуа – на левом фланге полузащиты. Однажды футболисту пришлось по ходу матча Кубка УЕФА заменить удалeнного голкипера и встать в ворота. Тихонов отстоял на ноль и спас красно-белых после опасного удара со штрафного. В чемпионате России 1999 года забил 19 голов, показав выдающуюся результативность для хавбека.

9. Роман Павлюченко

Игры за «Спартак»: 189

Голы за «Спартак»: 89

Пришeл в «Спартак» из волгоградского «Ротора». Уже в своeм первом сезоне за красно-белых – в 2003 году – стал ключевым игроком атаки, забил в чемпионате 10 мячей. В среднем тратил на гол 168 минут игрового времени – это третий показатель среди всех участников топ-20 рейтинга. Меньше времени на забитый мяч требовалось лишь Никите Симоняну и Веллитону. Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России, вместе со сборной брал «бронзу» Евро-2008. В том же году перешeл из «Спартака» в английский «Тоттенхэм» за рекордные 17,4 млн евро – до этого ни один зарубежный клуб не платил столько за игрока российского чемпионата.

10. Анатолий Ильин

Игры за «Спартак»: 251

Голы за «Спартак»: 88

Всю игровую карьеру провeл в московском «Спартаке». Пять раз становился чемпионом СССР, дважды – в 1954-м и 1958-м году – выигрывал гонку лучших бомбардиров турнира. В составе сборной Советского Союза выиграл в 1956-м году Олимпиаду в Мельбурне.

Топ-20 лучших бомбардиров в истории «Спартака»

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