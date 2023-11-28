Лучшие бомбардиры в истории «Спартака»: кто прямо сейчас выступает за клуб

Московский «Спартак» – один из самых титулованных футбольных клубов России. Он 22 раза становился чемпионом страны (с учетом времен СССР), 14 раз выигрывал национальный Кубок. По общему числу завоеванных в российской истории трофеев «Спартак» уступает лишь «Зениту» и ЦСКА.
Спартаковцы всегда славились атакующей комбинационной игрой. Футболисты этой команды занимали лидирующие позиции в гонке лучших бомбардиров сезона. Вашему вниманию – рейтинг главных снайперов за всю историю клуба.
Игры за «Спартак»: 245
Голы за «Спартак»: 160
Легендарный советский нападающий завершил игровую карьеру еще в 1959 году. Но его рекорд по голам за «Спартак» по-прежнему не может побить ни один футболист. Никита Павлович выступал за команду на протяжении 11 неполных сезонов. В среднем на гол Симонян тратил 134 минуты – это лучший показатель в топ-20 рейтинга главных снайперов в истории «Спартака». Нападающий трижды выигрывал гонку бомбардиров чемпионата СССР – в 1949-м, 1950-м и 1953-м году.
Игры за «Спартак»: 384
Голы за «Спартак»: 153
Всего на семь голов от Симоняна отстаeт другой нападающий – Сергей Родионов. Воспитанник ДЮСШ «Спартак» дебютировал за основную команду в 1979 году, ему тогда было всего 17 лет. Родионов выступал за клуб до 1990-го года, затем перешeл во французский чемпионат – в команду «Ред Стар», а потом вернулся в «Спартак», где и завершил игровую карьеру. Форвард славился своей стабильностью – он забивал не менее 12 голов в чемпионатах России на протяжении шести сезонов подряд. Сейчас Родионов возглавляет академию «Спартака».
3. Галимзян Хусаинов
Игры за «Спартак»: 408
Голы за «Спартак»: 129
Миниатюрный нападающий (ростом всего 164 сантиметра) прославился ещe до перехода в «Спартак». Выступая за «Крылья Советов», игрок заслужил приглашение в сборную СССР. Куйбышевскую команду он покинул в 1960-м году, когда «Крылья» вылетели из высшей лиги. Перейдя в «Спартак», Хусаинов быстро стал одним из лидеров команды. За 13 неполных сезонов в столичном клубе он восемь раз попадал в число 33 лучших футболистов страны, дважды выигрывал чемпионат СССР, вместе со сборной выигрывал серебро чемпионата Европы.
4. Федор Черенков
Игры за «Спартак»: 494
Голы за «Спартак»: 121
Будущий любимец спартаковских болельщиков дебютировал за основной состав в 1978-м году. Константин Бесков, тренировавший тогда «Спартак», стремился обновить команду. И молодой техничный полузащитник Черенков быстро стал незаменимым игроком красно-белых. Всего за клуб хавбек провел 15 сезонов. Черенков сохраняет рекорд по числу матчей за «Спартак». Он дважды становился лучшим игроком СССР – в 1983-м и 1989-м году, был номинирован на «Золотой мяч». Именем Федора Черенкова названа академия «Спартака».
Игры за «Спартак»: 347
Голы за «Спартак»: 115
«Не знаешь, что делать с мячом – отдай его Гаврилову», – говорил игрокам «Спартака» Константин Бесков. За свою игровую карьеру полузащитник сменил более десятка профессиональных клубов, но лучшие годы, безусловно, провел именно в составе красно-белых. Он был лидером команды, дважды выигрывавшей чемпионат СССР. Гаврилов – лучший бомбардир лиги 1983-го года. В том сезоне он забил 18 голов.
6. Квинси Промес
Игры за «Спартак»: 233
Голы за «Спартак»: 113
Единственный действующий игрок «Спартака» из топ-20 лучших бомбардиров в истории команды. Пришел в клуб в 2014-м. В 2017-м помог «Спартаку» спустя 16 лет вернуть себе звание чемпионов России. Лучший бомбардир-легионер в истории Премьер-Лиги.
7. Егор Титов
Игры за «Спартак»: 442
Голы за «Спартак»: 106
Воспитанник клуба, за основной состав дебютировал в 1995 году. Шесть раз становился чемпионом России, дважды получал награду лучшему футболисту сезона по версии «Спорт-Экспресс». Долгое время был лидером и капитаном команды. Покинул клуб в 2008-м году после конфликта со Станиславом Черчесовым, на тот момент занимавшим пост главного тренера «Спартака».
Игры за «Спартак»: 265
Голы за «Спартак»: 90
Символ эпохи 90-х годов для спартаковских болельщиков. Пришeл в команду летом 1992 года. Талантливого игрока, выступавшего во Второй лиге за «Титан» из Реутова, разглядел Олег Романцев. Начинал в «Спартаке» как нападающий, но свои лучшие годы провел в другом амплуа – на левом фланге полузащиты. Однажды футболисту пришлось по ходу матча Кубка УЕФА заменить удалeнного голкипера и встать в ворота. Тихонов отстоял на ноль и спас красно-белых после опасного удара со штрафного. В чемпионате России 1999 года забил 19 голов, показав выдающуюся результативность для хавбека.
Игры за «Спартак»: 189
Голы за «Спартак»: 89
Пришeл в «Спартак» из волгоградского «Ротора». Уже в своeм первом сезоне за красно-белых – в 2003 году – стал ключевым игроком атаки, забил в чемпионате 10 мячей. В среднем тратил на гол 168 минут игрового времени – это третий показатель среди всех участников топ-20 рейтинга. Меньше времени на забитый мяч требовалось лишь Никите Симоняну и Веллитону. Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России, вместе со сборной брал «бронзу» Евро-2008. В том же году перешeл из «Спартака» в английский «Тоттенхэм» за рекордные 17,4 млн евро – до этого ни один зарубежный клуб не платил столько за игрока российского чемпионата.
10. Анатолий Ильин
Игры за «Спартак»: 251
Голы за «Спартак»: 88
Всю игровую карьеру провeл в московском «Спартаке». Пять раз становился чемпионом СССР, дважды – в 1954-м и 1958-м году – выигрывал гонку лучших бомбардиров турнира. В составе сборной Советского Союза выиграл в 1956-м году Олимпиаду в Мельбурне.
Топ-20 лучших бомбардиров в истории «Спартака»
Данные взяты с сайта Fanatik:
|Игрок
|Матчи
|Голы
|1. Никита Симонян
|245
|160
|2. Сергей Родионов
|384
|153
|3. Галимзян Хусаинов
|408
|129
|4. Федор Черенков
|494
|121
|5. Юрий Гаврилов
|347
|115
|6. Квинси Промес
|233
|113
|7. Егор Титов
|442
|106
|8. Андрей Тихонов
|265
|90
|9. Роман Павлюченко
|189
|89
|10. Анатолий Ильин
|251
|88
|11. Сергей Сальников
|225
|79
|12. Николай Дементьев
|219
|75
|13. Алексей Парамонов
|302
|73
|14. Георгий Глазков
|133
|69
|15. Владимир Бесчастных
|144
|66
|16. Валерий Шмаров
|188
|63
|17. Виктор Семенов
|122
|62
|18. Юрий Севидов
|167
|62
|19. Веллитон
|133
|61
|20. Анатолий Исаев
|177
|61