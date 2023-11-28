Лучшие бомбардиры в истории «Спартака»: кто прямо сейчас выступает за клуб

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  • Лучшие бомбардиры в истории «Спартака»: есть ли в списке действующие футболисты?

Лучшие бомбардиры в истории «Спартака»: есть ли в списке действующие футболисты?

Московский «Спартак» – один из самых титулованных футбольных клубов России. Он 22 раза становился чемпионом страны (с учетом времен СССР), 14 раз выигрывал национальный Кубок. По общему числу завоеванных в российской истории трофеев «Спартак» уступает лишь «Зениту» и ЦСКА.

Спартаковцы всегда славились атакующей комбинационной игрой. Футболисты этой команды занимали лидирующие позиции в гонке лучших бомбардиров сезона. Вашему вниманию – рейтинг главных снайперов за всю историю клуба.

1. Никита Симонян

Игры за «Спартак»: 245

Голы за «Спартак»: 160

Легендарный советский нападающий завершил игровую карьеру еще в 1959 году. Но его рекорд по голам за «Спартак» по-прежнему не может побить ни один футболист. Никита Павлович выступал за команду на протяжении 11 неполных сезонов. В среднем на гол Симонян тратил 134 минуты – это лучший показатель в топ-20 рейтинга главных снайперов в истории «Спартака». Нападающий трижды выигрывал гонку бомбардиров чемпионата СССР – в 1949-м, 1950-м и 1953-м году.

2. Сергей Родионов

Игры за «Спартак»: 384

Голы за «Спартак»: 153

Всего на семь голов от Симоняна отстаeт другой нападающий – Сергей Родионов. Воспитанник ДЮСШ «Спартак» дебютировал за основную команду в 1979 году, ему тогда было всего 17 лет. Родионов выступал за клуб до 1990-го года, затем перешeл во французский чемпионат – в команду «Ред Стар», а потом вернулся в «Спартак», где и завершил игровую карьеру. Форвард славился своей стабильностью – он забивал не менее 12 голов в чемпионатах России на протяжении шести сезонов подряд. Сейчас Родионов возглавляет академию «Спартака».

3. Галимзян Хусаинов

Игры за «Спартак»: 408

Голы за «Спартак»: 129

Миниатюрный нападающий (ростом всего 164 сантиметра) прославился ещe до перехода в «Спартак». Выступая за «Крылья Советов», игрок заслужил приглашение в сборную СССР. Куйбышевскую команду он покинул в 1960-м году, когда «Крылья» вылетели из высшей лиги. Перейдя в «Спартак», Хусаинов быстро стал одним из лидеров команды. За 13 неполных сезонов в столичном клубе он восемь раз попадал в число 33 лучших футболистов страны, дважды выигрывал чемпионат СССР, вместе со сборной выигрывал серебро чемпионата Европы.

4. Федор Черенков

Игры за «Спартак»: 494

Голы за «Спартак»: 121

Будущий любимец спартаковских болельщиков дебютировал за основной состав в 1978-м году. Константин Бесков, тренировавший тогда «Спартак», стремился обновить команду. И молодой техничный полузащитник Черенков быстро стал незаменимым игроком красно-белых. Всего за клуб хавбек провел 15 сезонов. Черенков сохраняет рекорд по числу матчей за «Спартак». Он дважды становился лучшим игроком СССР – в 1983-м и 1989-м году, был номинирован на «Золотой мяч». Именем Федора Черенкова названа академия «Спартака».

5. Юрий Гаврилов

Игры за «Спартак»: 347

Голы за «Спартак»: 115

«Не знаешь, что делать с мячом – отдай его Гаврилову», – говорил игрокам «Спартака» Константин Бесков. За свою игровую карьеру полузащитник сменил более десятка профессиональных клубов, но лучшие годы, безусловно, провел именно в составе красно-белых. Он был лидером команды, дважды выигрывавшей чемпионат СССР. Гаврилов – лучший бомбардир лиги 1983-го года. В том сезоне он забил 18 голов.

6. Квинси Промес

Игры за «Спартак»: 233

Голы за «Спартак»: 113

Единственный действующий игрок «Спартака» из топ-20 лучших бомбардиров в истории команды. Пришел в клуб в 2014-м. В 2017-м помог «Спартаку» спустя 16 лет вернуть себе звание чемпионов России. Лучший бомбардир-легионер в истории Премьер-Лиги.

7. Егор Титов

Игры за «Спартак»: 442

Голы за «Спартак»: 106

Воспитанник клуба, за основной состав дебютировал в 1995 году. Шесть раз становился чемпионом России, дважды получал награду лучшему футболисту сезона по версии «Спорт-Экспресс». Долгое время был лидером и капитаном команды. Покинул клуб в 2008-м году после конфликта со Станиславом Черчесовым, на тот момент занимавшим пост главного тренера «Спартака».

8. Андрей Тихонов

Игры за «Спартак»: 265

Голы за «Спартак»: 90

Символ эпохи 90-х годов для спартаковских болельщиков. Пришeл в команду летом 1992 года. Талантливого игрока, выступавшего во Второй лиге за «Титан» из Реутова, разглядел Олег Романцев. Начинал в «Спартаке» как нападающий, но свои лучшие годы провел в другом амплуа – на левом фланге полузащиты. Однажды футболисту пришлось по ходу матча Кубка УЕФА заменить удалeнного голкипера и встать в ворота. Тихонов отстоял на ноль и спас красно-белых после опасного удара со штрафного. В чемпионате России 1999 года забил 19 голов, показав выдающуюся результативность для хавбека.

9. Роман Павлюченко

Игры за «Спартак»: 189

Голы за «Спартак»: 89

Пришeл в «Спартак» из волгоградского «Ротора». Уже в своeм первом сезоне за красно-белых – в 2003 году – стал ключевым игроком атаки, забил в чемпионате 10 мячей. В среднем тратил на гол 168 минут игрового времени – это третий показатель среди всех участников топ-20 рейтинга. Меньше времени на забитый мяч требовалось лишь Никите Симоняну и Веллитону. Павлюченко дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России, вместе со сборной брал «бронзу» Евро-2008. В том же году перешeл из «Спартака» в английский «Тоттенхэм» за рекордные 17,4 млн евро – до этого ни один зарубежный клуб не платил столько за игрока российского чемпионата.

10. Анатолий Ильин

Игры за «Спартак»: 251

Голы за «Спартак»: 88

Всю игровую карьеру провeл в московском «Спартаке». Пять раз становился чемпионом СССР, дважды – в 1954-м и 1958-м году – выигрывал гонку лучших бомбардиров турнира. В составе сборной Советского Союза выиграл в 1956-м году Олимпиаду в Мельбурне.

Топ-20 лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Данные взяты с сайта Fanatik:

Игрок Матчи Голы
1. Никита Симонян 245 160
2. Сергей Родионов 384 153
3. Галимзян Хусаинов 408 129
4. Федор Черенков 494 121
5. Юрий Гаврилов 347 115
6. Квинси Промес 233 113
7. Егор Титов 442 106
8. Андрей Тихонов 265 90
9. Роман Павлюченко 189 89
10. Анатолий Ильин 251 88
11. Сергей Сальников 225 79
12. Николай Дементьев 219 75
13. Алексей Парамонов 302 73
14. Георгий Глазков 133 69
15. Владимир Бесчастных 144 66
16. Валерий Шмаров 188 63
17. Виктор Семенов 122 62
18. Юрий Севидов 167 62
19. Веллитон 133 61
20. Анатолий Исаев 177 61

Россия
Комментарии (2)
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zigbert
1701173056
Наверное судьба неслучайно была благосклонна к Никите Симоняну. Человек кристальной души и невероятной скромности. О его бомбардирских качествах можно писать легенды. Ближайший его конкурент Сергей Родионов мог бы и выйти на первое место но зачем то на исходе карьеры ушел во второсортный французский клуб. Приятно видеть на третьем месте Галимзяна Хусаинова, лидера Спартака 60х годов. Много игроков из далекого прошлого, которых вряд ли кто видел живьем и которых можно наблюдать лишь в кинохронике. Многие из них становились чемпионами страны и обладателями Кубка. Квинси Промес сейчас единственный действующий игрок, который способен обойти некоторых Грандов.
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