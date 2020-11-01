ЦСКА не лидировал в РПЛ больше года. Теперь – серия из четырех побед, а забивает даже Дзагоев

ЦСКА в гостях победил «Ротор», набрал 28 очков и после 13-го тура поднялся на первое место. Теперь турнирная таблица РПЛ выглядит так:

ЦСКА не лидировал в РПЛ больше года. Последний раз он выходил в лидеры 399 дней назад: в сезоне-2019/20 это случилось после победы над «Уралом» (3:0) в 11-м туре. В следующем матче ЦСКА проиграл «Ростову» (1:3), опустился с первого места и закончил сезон четвертым.

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Теперь так:

• К 13-му туру у ЦСКА больше всех побед – 9. По 8 – у «Зенита» и «Спартака».

• Победу над «Ротором» ЦСКА принес гол Алана Дзагоева. Для него это второй гол в сезоне (первый – «Химкам»). До этого Дзагоев забивал в РПЛ в сезоне-2017/18.

• ЦСКА выиграл четыре матча РПЛ подряд с общим счетом 11:2. Победы над «Уралом», «Динамо», «Арсеналом» и «Ротором».

• По данным Transfermarkt, летом ЦСКА потратил на трансферы 30 миллионов евро и купил Адольфо Гайча, Бруно Фукса, Бактиера Зайнутдинова и Чидеру Эджуке.

• Лидер ЦСКА по голам в РПЛ – Никола Влашич (6).

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