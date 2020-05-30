Английский фанат гоняет на матчи «Десны» из Шеффилда: посетил 60 стадионов, был в украинских селах, знаком с руководством

Йен Бруш живет в Шеффилде, но специально прилетает в Украину каждый месяц. Он побывал уже на 60 украинских стадионах, катался по стране на старых автобусах и электричках. Все из-за черниговской «Десны» – с ней Бруш рядом даже на выездных матчи.

Сейчас «Десна» идет четвертой в чемпионате Украины. До второго места всего три очка. Это потенциальное попадание в еврокубки и новый шанс для Бруша: он обещает пойти на футбол в Англии, если туда приедет «Десна». Английские стадионы Бруш игнорирует уже десять лет.

Бруш влюбился в «Десну» еще во второй лиге, потому что по игре она напоминала англичан

«Летом 2012-го года я приехал в Украину на Евро, чтобы поддержать сборную Англии. В Киеве познакомился с фанатами «Динамо». Чемпионат Европы закончился, но мы продолжили общение и договорились встретиться, когда будет возможность. Через некоторое время я опять прилетел в Киев, целенаправленно к ним в гости. Конечно же, они предложили сходить на игру «Динамо».

Я даже не знал соперника: был матч на кубок, да еще и первая стадия. Мне сказали, что это просто клуб из низшего дивизиона. Мы сидели на фанатском секторе. Из солидарности я начал болеть сначала за киевское «Динамо». Потом симпатии все больше переходили на сторону соперника. Мне понравились гости. Они хоть и уступали в мастерстве, но боролись за каждый мяч и за каждый метр поля, как настоящая английская команда.

Влюбился в них, потому что они играли душой и сердцем. Я узнал, что это за клуб. Оказалось, что домашние матчи он тоже принимает в Киеве на «Оболони», потому что стадион в Чернигове на реконструкции. Через пару дней я поехал на стадион «Оболонь», где познакомился с фанатами «Десны». Так все и началось».

Выездные матчи «Десны» на сельских стадионах – отдельная любовь Бруша

«На игру с «Николаевым» мой путь был такой: из Шеффилда в Лондон, потом на самолете до Одессы, а оттуда на автобусе до Николаева. Трасса Одесса – Николаев настолько ужасная, что мы ехали и подскакивали на своих сиденьях почти до потолка.

Йен Бруш (слева)

Есть еще команда «Нефтяник» – она играет в Ахтырке. Чтобы туда добраться, нужно долететь до Киева, оттуда автобусом добраться до железнодорожной станции, а потом еще ехать на местном региональном поезде. Когда мы ехали на игру, он был переполнен, потому что все местные возвращались с работы. В вагоне было столько людей, что я чувствовал себя, как консервированный тунец в банке. Но это было круто.

Ездил и в сельские места – Петрово или Горишние Плавни. Так там ездят такие старенькие автобусы: когда в них едешь, кажется, что они сейчас разваляться. По дороге в Петрово мы заглохли, и я думал, что уже не успеем на игру с «Ингулец». Но водитель вышел с железной палкой, побил по мотору и вот так все починил».

Бруш больше десяти лет игнорирует английский футбол

«Я родом из Шеффилда, поэтому болею за «Уэнсдей». К своему клубу я охладел, как и ко всему английскому футболу. У себя дома не ходил на футбол уже больше 10-ти лет. И не хочу. Все потому, что в Англии везде просто сумасшедшие цены.

Билет на матч стоит 50 фунтов. За одно пиво надо заплатить 10 фунтов. Билет и 4-5 бокалов за два часа игры – вот тебе уже 100 фунтов. Если взять что-то из еды, то еще 30-40 фунтов. Купить на память программку, значок или матчевый шарф, в общем, все вместе может набежать под 200 фунтов.

Если заранее забронировать билеты, мне дешевле прилететь в Украину и наслаждаться футболом здесь. В Англии только и смотрят, как заработать на людях. Посмотри на АПЛ – там владельцы клубов миллиардеры. Все футболисты – миллионеры. А простые болельщики работают с утра до вечера на заводах за пару тысяч фунтов. Сейчас футболисты в минуту зарабатывают больше, чем простые люди за неделю».

«Десна» напоминает Брушу о юности, потому что там все просто

«Раньше футбол был народным. Мы шли на стадион, болели за «Уэнсдей», а потом после матчей вместе с футболистами могли сидеть в баре и обсуждать их игру за бокалом пива. Сейчас ничего из этого нет, а футболисты постоянно ходят с охраной.

В клубе из Чернигова все иначе, как-то по-доброму, по-свойски. Мне нравится страсть к команде и футболу в «Десне». Меня здесь встретили, как друга. Даже когда я познакомился с руководством, все было просто и дружелюбно, без какого-либо пафоса. Мы пообщались, мне подарили шарф и клубную атрибутику, сказали, что рады всегда видеть на матчах.

Представь обратную ситуацию: в английский клуб приезжает болельщик из другой страны и познакомиться с ним выходит руководство клуба. Такое просто невозможно. В «Десне» сейчас семейная атмосфера».

Бруш пойдет на футбол в Англии, если туда приедет «Десна»

«Когда я начинал болеть за «Десну», она была во второй лиге. Мои киевские друзья сказали, что одно другому не мешает. В низших лигах можно топить за кого угодно, главное, в чемпионате Украины и в еврокубках быть за киевское «Динамо».

Я так и делал. В Лиге чемпионов и Лиге Европы ходил поддерживать «Динамо» и болел за них во всех играх. Но в прошлом сезоне «Десна» вышла в Премьер-лигу. Происходящее сейчас – чудо. Несколько лет назад никто и подумать не мог, что мой любимый скромный клуб будет конкурировать с «Динамо» за второе место и за попадание в Лигу чемпионов.

Никогда не сомневался в своем выборе, но победа «Десны» над «Динамо» этой осенью еще больше подтвердила, что я не зря шел по зову сердца. Мы можем стать лучшим клубом Украины после донецкого «Шахтера». Да, с «Шахтером» не реально бороться сейчас никому в чемпионате, но мы точно не хуже наших конкурентов «Динамо» и «Зари».

Даже если мы не попадем в Лигу чемпионов, ничего страшного не случится. Я верю, что и в Лиге Европы «Десна» сыграет хорошо. Меня уже спрашивают, что будет, если Чернигову выпадет английский клуб. Я отвечаю, что тогда мне придется впервые за долгое время пойти на футбол у себя в стране. Но это будет уважительная причина, так как пойду смотреть не на англичан, а буду болеть на выезде за «Десну».