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  • Пинок Мюллера, фанаты на дереве, празднование локтями и другие фишки тура Бундеслиги

Пинок Мюллера, фанаты на дереве, празднование локтями и другие фишки тура Бундеслиги

Бундеслига возобновила сезон, и вы наверняка все это смотрели. А вот, что еще окружало этот тур:

Тренер «Аугсбурга» пропустил дебютный матч – усадил сам себя за нарушение карантина

«Аугсбург» за последние девять туров семь раз проиграл, так что отставка тренера никого не удивила. Мартина Шмидта убрали, Хайко Херрлиха назначили, но тут подоспела коронавирусная пауза, и дебют был отложен.

Отложен он был и после паузы. «Аугсбург» принимал «Вольфсбург», а за день до этого Херрлих прогулялся в магазин за зубной пастой. Забыл маску, потом не воспользовался тележкой, посчитал, что все нарушил, и добровольно ушел в самоизоляцию – не проводил тренировку, не руководил командой.

Клуб без него не справился – проиграл 1:2.

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«Фрайбург» показал новый вид празднования голов – локтями

Эрлинг Холанд, забил за «Боруссию», не сразу сообразил, как стоит праздновать, а парни из «Фрайбурга» долго не размышляли – просто стукнулись локтями, забив «Лейпцигу». Так праздновали и другие, но у игроков «Фрайбурга» получилось наиболее слаженно.

«Боруссия» потанцевала перед пустой трибуной после матча

«Сигнал Идуна Парк» без 80 тысяч фанатов смотрится грустно, вдвойне странно видеть, как «Боруссия» громит соперника по дерби в абсолютной тишине.

Зато отметили победу игроки так, как и привыкли – похлопав трибуне и поплясав перед ней. Пусть оценили это только лишь пустые кресла.

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Интервью Холанда о праздновании было суперкоротким

Холанд подробно (а для него – немногословного – очень подробно) рассуждал о матче, но на вопросы о танцах перед пустыми трибунами ответил слишком просто. И именно этот диалог обсуждался больше:

– Почему вы сделали это?

– Почему нет?

– Хотели передать какое-то послание?

– Да.

– Что за послание?

– Моим фанатам, друзьям.

В твиттере Холанда, отвечающего на вопросы, сравнивали с котом Томом:

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«Лейпциг» пригнал трап, чтобы игроки спускались с трибун

Трибуны на домашней арене «Лейпцига» расположены в трех метрах от поля, именно там разместились запасные. Клуб просто попросил самолетный трап у аэропорта Галле, те и рады были помочь: «Особые ситуации требуют особых мер».

Зрителей не было, но полузащитник «Лейпцига» зарядил мячом в оператора

Адемола Лукман вышел спасать проигрывающий «Лейпциг» и упустил несколько моментов. А еще отметился дальним неточным ударом – прямо по голове оператору за воротами:

Игрок «Боруссии» М добежал до пустых ворот и внезапно попал в ногу защитника

Удачный день для команды – 3:1 во Франкфурте, но Йонас Хофманн радовался меньше, его промах и правда выглядел смешно. «Когда я снова это увидел, мне было довольно стыдно. Вероятно, я немного отключился», – оправдывался Хофманн после игры.

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Красивая акция «Кельна»: перед матчем на креслах разложили майки

А еще шарфы, игрушки с символикой «Кельна». Клубу все это передали болельщики – так «Кельн» хотел подчеркнуть единение с ними.

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Фанатов «Баварии» стаскивали с дерева

Парни решили посмотреть игру против «Униона» вживую. Забрались на 12-метровое дерево как раз неподалеку от стадиона. Полиция их заметила – приказала слезть. Но наказывать не стала.

А Мюллер соблюдал дистанцию по-своему – отвесил пинок тренеру

C Ханси Фликом Мюллер знаком уже лет десять – может себе позволить уйти на замену вот так. А что, формально соблюдены все правила:

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Бундеслига вернулась! И у нее есть свежий герой

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Комментарии (1)
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Cules2013
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Мюллер тролль 80 левела, Дойчлянд эдишн) У него юмор простой, даже деревенский, но при этом не обидный и перегибов не помню) олдскул)
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