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  • Уехать в Сан-Марино, играть в еврокубках в 45 лет и отдавать зарплату на благотворительность

Уехать в Сан-Марино, играть в еврокубках в 45 лет и отдавать зарплату на благотворительность

Выигрывал молодежный Евро-1996 с Каннаваро и Нестой, Серию А – с Тотти, а на ЧМ-2002 играл с Мальдини, Вьери и Дель Пьеро. Все это окружало карьеру Дамиано Томмази – одного из лучших итальянских полузащитников середины 90-х и начала нулевых годов.

Томмази выигрывал чемпионат Италии и даже попадал в список претендентов на «Золотой мяч». Десять лет в «Роме», поездка в Китай еще до всех массовых трансферов и ветеранская игра в Сан-Марино – даже в 45 лет Томмази все еще не закончил с профессиональным футболом.

В интервью Сергею Беседину он объяснил выбор клубов, основные моменты по карьере и личную мотивацию играть так долго.

В юности выбрал «Рому», хотя имел предложения от всех итальянских топ-клубов

«Две причины. Первая – это Ческо. Я с ним дружу еще со времен молодежной сборной. Когда тебе все время рассказывают, какая «Рома» классная команда и как здорово жить в столице, можно стать зомби. Вторая – это главный тренер Карлос Бьянки. Представляешь, человек только принимает команду, сразу же приезжает в Верону, чтобы познакомиться со мной, и лично приглашает перейти к нему клуб. Что может быть серьезнее? Как тут откажешь?».

Вылет в плей-офф ЧМ-2002 – главная карьерная неудача в сборной

«Поражение в 1/8 финала от Южной Кореи – самое обидное в моей карьере. Сейчас можно много говорить, что нас убил судья, удалив Тотти и не дав два пенальти, но мы больше виноваты сами. Когда упускаешь столько возможностей забить, рано или поздно тебя накажут.

В 2002-м году с тем составом мы были просто обязаны попасть в финал. Ты помнишь ту команду? Мальдини, Бобо Вьери, Монтелла, Индзаги, Дель Пьерро, Неста, Каннаваро, Буффон. Всю нашу банду отправил домой одним ударом Ан из «Перуджи», которая боролась за выживание в Серии А».

Ушел из «Ромы» для смены обстановки. Стал футбольным путешественником

«В 32 года у меня закончился контракт с «Ромой». Я понял, что просто устал от Италии. Когда всю жизнь живешь и играешь в одной стране, хочется перемен. Просил агентов найти мне любой вариант в другом чемпионате – они предложили «Леванте». Друзья меня травили, что я еду доигрывать в слабый клуб Примеры, наслаждаться местным климатом и архитектурой, но мы дошли до финала Кубка.

Через два года снова захотелось сменить обстановку. Поехал в английский КПР, но там не понравилось. Погода в Англии ужасная: за несколько часов может пройти дождь, потом солнце, затем туман, снова дождь и солнце. Чемпионат специфический. Английский футбол уступает Италии и Испании в тактике и в игровом интеллекте.

Тогда же предложили поехать в Азию. Так и пиши – Томмази играл в китайском клубе, когда это еще не было мейнстримом. Жизнь в Китае поражает менталитетом, культурой и кухней. Все это очень сильно отличается от того, к чему привыкаешь в Европе. Я бы остался там еще поиграть, но в Италии у меня большая семья: жена, четверо детей, родители, родственники.

Вернулся в Италию, но серьезных предложений в 35 лет уже не было. Мои братья предложили мне побегать за их команду «Сант-Анна-д’Альфаэдо». Там карьера продолжалась еще шесть лет. Не знаю, сколько еще играл бы там и дальше, но в 2015 году мне поступило предложение поиграть в чемпионате Сан-Марино. Я согласился».

Почти вошел в историю Лиги чемпионов

«В «Фиорите» всегда ставят целью выиграть чемпионат и выйти в Лигу чемпионов, в еврокубки. Здесь я снова чувствую себя настоящим футболистом и испытываю примерно схожие эмоции, которые были в «Роме». Деньги для меня, конечно, роли не играют. Те 8 тысяч евро, что платит мне клуб в качестве зарплаты, я отдаю на благотворительность.

Как только я согласился играть за «Ла Фиориту», то сразу пообещал президенту, что не уйду из команды и не закончу, пока мы не выиграем чемпионат и не выйдем в Лигу чемпионов. В первый сезон выполнить эту задачу не получилось. Мы выиграли кубок, но в чемпионате стали только вторыми. На следующий год сдержал обещание и выиграл вместе с клубом чемпионство.

В Лиге чемпионов мы попали на «Линфилд» из Северной Ирландии. Говорили, что у нас нет шансов, ведь до этого клубы из Сан-Марино никогда ни разу не выигрывали и не проходили соперников. Дома мы сыграли с ними 0:0, а на выезде пропустили единственный гол на 90-й минуте и вылетели. У ирландцев тогда стоял Рой Кэрролл, помнишь его? Он в «Манчестер Юнайтед» пару сезонов был. Если бы Кэрролл не вытащил пару мертвых бомб, мы стали первым клубом из Сан-Марино, который прошел своего соперника в еврокубках».

Считает чемпионат Сан-Марино очень сложным

«Ты думаешь, победить в чемпионате Сан-Марино так просто? Это не так, даже если у тебя самая сильная команда. Тут очень необычная схема турнира. Сначала 16 команд делятся на две группы и играют между собой в один круг. Потом лучшие четыре команды соединяются в восьмерку, выходят в следующий этап и снова играют друг с другом.

Дальше по кубковой системе начинается плей-офф на вылет, пока до финала не дойдут две команды. Плей-офф и финал играются в один матч. Можно выиграть первые два этапа с большим отрывом или даже пройти их без поражений, потом выиграть все матчи плей-офф, но из-за поражения в финале остаться вторым.

Мы два раза выигрывали оба групповых этапа, один сезон прошли даже без поражений, но в обоих случаях проиграли только в одном матче финала и остались без Лиги чемпионов».

В 45 лет Томмази неудачно сыграл в Лиге Европы, но по-прежнему мечтает о победах

«Конечно, мне звонят и пишут многие бывшие одноклубники по «Роме» и партнеры по сборной. Де Росси говорит, что я сошел с ума и даже в 50 лет не закончу. Когда встречался с Монтеллой, он шутил, что возьмет меня в команду в связку с Квальяреллой.

Недавно общался с Ческо. Мы с ним как-то спорили, кто из нас позже сыграет в еврокубках. Он думал, что точно позже всех наших закончит свою международную карьеру, но пока есть я – не тут-то было. В итоге я победил. Созваниваемся и с Батистутой. Звал его к нам – он без проблем выиграл бы гонку лучших бомбардиров в Сан-Марино, просто встав с кресла.

Вместо этого он меня приглашает меня к себе поработать на ранчо в Аргентину и говорит, что мне уже давно пора заканчивать. Но я хочу еще поиграть. И, да, у меня есть цель: очется пройти в еврокубках хотя бы одного соперника с клубом из Сан-Марино и войти в историю».

Италия. Серия А Италия Рома Куинз Парк Рейнджерс Тотти Франческо
Комментарии (8)
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Cules2013
1588944364
Крутой материал Ну хоть кто-то из известных вслух заявил, что то Примера и Серия А тактически сильнее АПЛ.
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KOLBIS
1588946537
Вот это и называется играть для души,просто здорово!!!...
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Dizayner
1588947711
Дамиано молодец, сразу вспомнилась скуадра адзурра 2002 с тогдашним подбором игроков, просто фантастика и так они бесславно проиграли корейцам. Хороший материал, наконец, что-то стоящее, побольше бы таких статей
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Hektor 84
1589066915
За статью респект!!! Лучше пишите таких статей побольше. А то всякую дурь от аланазаровых, карповых и им подобных читать надоело.
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mihail200606
1589116013
Хорош был..
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Zenit_Zenit
1589443755
Вот правильный чел. Для молодых - пример.
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Kurt Angel
1593411372
Рома 00-ых - конфетка
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Korp
1622710329
Человечище
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